Edgar Gonzalez novi je igrač Hajduka!

Nogometni klub UD Almería službeno je objavio da je postigao dogovor s Hajdukom iz Splita oko posudbe igrača Edgara Gonzaleza za sezonu 2025./2026., uz opciju otkupa na kraju sezone.
Kako je naglašeno u priopćenju španjolskog kluba, Edgar će tako narednu sezonu provesti u splitskom sastavu, dok Hajduk ima mogućnost trajnog otkupa njegovog ugovora po završetku posudbe.
UD Almería u objavi je igraču zaželjela puno uspjeha u nastavku karijere te potvrdila kako je sporazum s Hajdukom zaključen u obostranom interesu.
Podsjetimo, ovaj potez predstavlja značajno pojačanje za splitski klub, dok Edgaru otvara priliku za novi izazov u hrvatskom prvenstvu.
