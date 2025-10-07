Slovenac Sašo detaljno opisao trenutke potrage za Kaštelanima: "Prekasno. Nema pomoći. Tišina. Podignem pogled, ogromna bijela masa kotrlja se prema nama"

Kišan i naizgled miran jesenski dan u Sloveniji pretvorio se u tragediju koja je potresla cijelu regiju. Lavina na planini Tošc, u srcu Pokljuke, odnijela je živote trojice planinara iz Dalmacije, dok su gorski spašavatelji u izuzetno teškim uvjetima vodili borbu s vremenom, snijegom i vlastitim strahovima.

Među njima bio je i instruktor spašavanja Sašo Dudić, koji je u svom potresnom zapisu prenio kako je izgledala jedna od najzahtjevnijih akcija u posljednjih nekoliko godina, od trenutka kada je primio poziv za uzbunu, do dramatičnog izvlačenja spašavatelja helikopterom iz opasne planinske grape.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Probudim se u kišan dan.

Vani je tako mračno da već u sedam sati palim svjetlo u kuhinji. Glas u glavi mi govori da će to biti miran dan koji ću moći provesti s obitelji. Dan ranije imali smo koordinacijski seminar u Ajdovščini za buduće spašavatelje i instruktore, pa sam se slobodnom danu veselio još i više. Dvadeset minuta do osam oglasi se alarm. Teško vjerujem. Pogledam na telefon, a na ekranu piše: „Spašavanje ispod Robleka.“

Automatski zgrabim ključeve i telefon, kad mi pogled uhvati petogodišnji sin.

– Tata, obećao si da idemo u kazalište.

U pravu je. Obećanja se moraju držati, i zato sam se odlučio da ću taj dan posvetiti njemu. Danas je njegov dan.

Na telefonu pratim što se događa – stižu ažuriranja, broj spašavatelja raste, a ja se pred Lovrom pravim da me ta intervencija ne zanima. Ubrzo vidim da su došli do teško ozlijeđene osobe na koju je palo slomljeno stablo i kritično je ozlijedilo. Umirim se. Znam da naše cure i dečki na terenu rade usklađeno i pouzdano.

Krećemo na prvu dječju matiné predstavu ove godine. Obnavljamo pravila ponašanja u kazalištu, udobno se smještamo i prepuštamo novoj kazališnoj sezoni.

Usred predstave – telefon počne pištati. Izvadim ga iz džepa i brzo utišam. Znam koliko glumce na pozornici može zbuniti zvonjava u dvorani. Neugodno mi je, ali ipak pogledam – što se to može događati na ovako miran, kišan dan?

„LAVINA ODNESLA TRI PLANINARA NA TOŠCU! OBAVEZNA ZIMSKA OPREMA!“

Mozak na trenutak stane. Lavina? U listopadu? Zimska oprema… Tošc... Takvih intervencija, srećom, nema mnogo – a pogotovo ne u listopadu. Ekipa je već iscrpljena od jutarnjeg slučaja. Nema druge, moram ići.

Šapnem Lovru:

– Ako ti se predstava ne sviđa, reci mi.

Okrene se prema meni i šapne s iskricom u očima:

– Najbolja je!

Nemam srca prekinuti ga i izvesti van. Čekam kraj predstave. Tijekom pljeska mu objašnjavam situaciju. Iako mali, dobro zna što kod nas znači „intervencija“. Posluša svaku moju riječ – obuje cipele, navuče jaknu i žuri za mnom do auta.

Brzo vozim prema kući, usput razmišljam gdje mi stoji zimska oprema. Lovru objašnjavam plan. Klima glavom i ponaša se ozbiljno, kao odrasla osoba. Pucam od ponosa i adrenalina. Kod kuće uzimam opremu, ostavljam Lovra, govorim mu da ga najviše volim i da se vidimo uskoro.

Krećem prema Pokljuki. Na kraju ceste prema planini Konjščica hvatam dvojicu kolega koji me čekaju da brzo navučem jaknu i zavežem čizme. Pješke nastavljamo dalje. Uskoro je jasno da je ovo jedna od onih intervencija zbog kojih znaš zašto si postao gorski spašavatelj – i istodobno se pitaš, što ti je to trebalo.

Put kroz šumu je dug, ali puni smo energije pa se šalimo, pitamo o jutarnjoj intervenciji… Sprdamo se tko je manje pojeo za doručak i tako tjeramo misli od onoga što slijedi. Na planini susrećemo još nekoliko spašavatelja i zajedno nastavljamo prema vrhu Tošca.

Staza postaje strma, oni ispred nas gaze snijeg i traže prolaz. Informacije kapaju jedna za drugom – svaka crnja od prethodne. Tempo je brz, razgovor je odavno utihnuo. Ostajem sam sa svojim korakom i mislima koje pokušavam tjerati iz mračnih kutaka.

Počinjem razmišljati o energiji – u sedam ujutro sam pojeo jogurt i popio čašu vode. To je to. Znam da ću navečer biti doma… ili sutra. Pada snijeg, vidljivost loša, vjetar zimski. Umirim misli – adrenalin će me držati.

Na putu susrećemo dvojicu Mađara koji su išli za grupom Hrvata. Dvije spašavateljice ih odvode dolje jer su u šoku. Mi nastavljamo dalje. Hodamo već sat i pol, a još nismo stigli na mjesto nesreće. Ispred mene leži lavinski pas i njuškom otkida ogromne ledene kugle s krzna. Zaustavljamo se i pomažemo mu. Nakon par minuta prsti su mi ledeni, ali pas ustaje i veselo trči dalje.

Nakon još pola sata stižemo do usjeka. Sve je puno ljudi, boja – narančasta i crvena svuda. Netko mi prilazi, zahvaljuje se sa spuštenom glavom. Vidim četvero hrvatskih planinara – preživjeli su lavinu, ali su gledali kako njihova trojica prijatelja nestaju u snijegu, nemoćni pred prirodom.

Probijam se do sidrišta, radimo plan. Prvi se spušta po užetu u strmu grapu. Sa stijena se ruši snijeg, postavljamo promatrače i određujemo smjer bijega. Na mjestu nas je tridesetak – iz Radovljice, Bohinja, Jesenica. Sve teče uigrano.

Jedan mi pruža tešku torbu sa stometarskim užetom. „Evo, ovo je za dolje.“

Osvrćem se tko će prvi – nitko. Stavljam torbu na leđa, vežem se na uže, provalim par nervoznih šala i spuštam se.

Ispod stijene voda od otopljenog snijega teče kao slap. Iznad sebe vidim spašavatelja s lavinskim psom – pomažem mu preko stijene, tješim psa, naviknut je, ali i on pod stresom. Produžujemo uže dublje u grapu i nastavljamo pretraživati snijeg. Nakon oko 200 metara užeta – kraj, a ispred nas još barem 300 metara lavine.

Dok planiramo što dalje, sondiramo područje. Sonda udara u mekanu zemlju, vraća se – nema ljudi. A onda me kolega pozove:

– Sašo! Probaj ovo.

Zabijem sondu u snijeg – udari u nešto mekano, ali otpor. Sasvim drukčiji osjećaj. Izleti mi psovka. Vadimo lopate, kopamo. Na oko metar i pol dubine – ruka. Vičemo, dolaze ostali, u par sekundi otkopavamo cijelo tijelo. Prekasno. Nema pomoći. Tišina.

Zovem liječnika da dođe potvrditi najgore. Ostajem s kolegom kod unesrećenog kad čujem ono čega se najviše bojim:

– LAVINA!

Podignem pogled – ogromna bijela masa kotrlja se prema nama. Skočimo u stranu. Pas ostaje – ali ga Grega s ruba grape hvata i povlači za pojas baš kad ga je lavina već zahvatila. Nevjerojatno, svi smo živi. Provjera:

– Jeste svi dobro?

Sa svih strana čujem „Jesmo!“.

Udaram šakom u snijeg, pokušavam izbaciti osjećaj iz tijela.

Vrijeme se konačno popravlja, a nad nama po prvi put tog dana lebdi helikopter. Telo unesrećenog stavljamo u transportnu vreću i vitlom ga dižu u helikopter. Odlučujemo prekinuti potragu do sutra – preopasno je, mrak se spušta.

Treba izaći iz grape – a preduga, strma, nesigurna. Odlučujemo da će helikopter svakog od nas, jednog po jednog, izvući vitlom. U prvoj turi idu najpromrzliji. U drugoj sam ja. Letalac se spušta, kopčamo pojas, gubim tlo pod nogama. Minutu kasnije sam u helikopteru, ruke ledene, jedva se držim za sajlu. Gledam pilota – miran, precizan, dok podiže sve nas i pse.

Spuštaju nas u dolinu. Posada odlazi po gorivo, dok još pet spašavatelja i jedan pas ostaju u grapi. Sat kasnije – svi su spašeni. Zahvaljujući posadi Slovenske vojske i letaču-spašavatelju.

Kod kuće imam svoj ritual – nakon svake teške akcije stanem pod vrući tuš. Tamo sve preradim. Kad izađem, ostavim to u kabini.

Ni ovaj put nije drukčije. Teško spavam, pun adrenalina, i smijem se sam sebi jer sam mislio da mi jogurt neće dati dovoljno snage za cijeli dan u planini.

Ujutro idem na posao, a kolege se vraćaju na Pokljuku – pronašli su i preostala dva planinara, ali, nažalost, bez života. U našim planinama dogodila se ogromna tragedija. Tri su života ugašena, a ni naša brza reakcija nije mogla nadjačati snagu prirode.

Dolje u dolini – novinari, mediji, komentari. Svaki ima „stručno mišljenje“ o kojem ga nitko nije pitao. Žalosti me što se stara izreka „Planina nije luda, lud je onaj koji ide gore“ toliko izopačila da više ne znaš tko je zapravo lud – onaj koji ide, ili onaj koji s visine sudi.

Nesreća nikad ne miruje. A ja znam da sam postao gorski spašavatelj zbog spašavanja – ne zbog osude i kritike.

Treba pohvaliti i istaknuti izvrsnu suradnju svih uključenih u ovu iznimno zahtjevnu intervenciju.

Obiteljima i prijateljima poginulih izražavam iskrenu sućut. Svima ostalima želim zimsku sezonu koja će biti sigurnija i ljepša od njenog ovogodišnjeg, prerano tragičnog početka.

Sretno! Zapisao: Sašo Dudić, instruktor spašavanja u planinama - stoji u objavi na slovenskom jeziku.