Velika tuga u Kaštelima, dirljivi oproštaji od braće stradale u lavini: "Nerazdvojni su bili u ovozemaljskom životu, zajedno idu i u vječni"

Tragedija koja je u nedjelju potresla cijelu Dalmaciju, kada su u lavini u Julijskim Alpama smrtno stradala trojica hrvatskih planinara – jedan iz Solina i dvojica braće iz Kaštel Lukšića – i dalje izaziva potresne reakcije i val tuge.

Na društvenim mrežama brojne su poruke oproštaja Kaštelana, prijatelja i članova planinarskih društava, koji se teško mire s gubitkom mladih života.

Kaštelani se opraštaju: „Zauvijek ćete biti naši prvaci svijeta“

Na Facebooku su se nizali oproštaji i sjećanja. Posebno emotivnu objavu napisali su organizatori popularnog turnira Prvenstvo svita na male branke Kaštel Lukšić, koji su poginule braću poznavali osobno i godinama s njima dijelili sportski i prijateljski duh.

"Još uvijek u nevjerici i sa velikom tugom u srcu izražavamo najdublju sućut obitelji i prijateljima dragih nam pokojnika.

Roko i Andrija bili su i zauvijek će ostati upamćeni kao pravi primjer momaka koji su živjeli za svoje misto! Fanatizam, odlučnost i emociju godinama su prenosili i na turnir koji im je puno značio, a svaki njihov nastup budio je poseban interes publike.

Već smo pisali da su upravo njih dvojica glavni razlog zašto su svijetla reflektora gorila tokom cijele godine. Njihova legendarna Kosirica postala je jedan od zaštitnih znakova turnira te vjerujemo da će njihovi prijatelji nastaviti tamo gdje su oni, nažalost, prerano stali.

Nerazdvojni su bili u ovozemaljskom životu, zajedno idu i u vječni. Nema te lavine koja može zatrpati uspomene, a mi ih nikad nećemo zaboraviti.

Pokoj vječni daruj im, Gospodine", stoji u emitivnoj objavi.

Kaštelani pišu da je grad u potpunom šoku i da se ovakav gubitak ne pamti – „crno je jutro svanulo nad Lukšićem, a tišina govori više od ičega“.

Planinarsko društvo Mosor: „Shrvala nas je vijest o Marijevoj pogibiji“

Planinarsko društvo Mosor oprostilo se od svog člana koji je smrtno stradao u lavini, dirljivom objavom na stranici Planinarskog doma Umberto Girometta.

„Shrvala nas je tužna vijest kako se jučer u lavini ugasio život i našeg prijatelja i kolege Marija, koji nam je nesebično pružao pomoć tijekom velike obnove Doma prije sedam godina, kako pomažući u iznošenju neophodnog građevinskog materijala, tako i osiguravajući vrijednu donaciju led panela za osvjetljenje unutrašnjosti Doma“, poručili su iz društva.

Dodali su:

„Izražavamo iskrenu sućut obiteljima i svim prijateljima stradalih planinara. Počivali u miru Božjem.“

Članovi Mosora istaknuli su da će se Marija pamtiti kao „vedru i velikodušnu osobu koja je uvijek bila spremna pomoći – bilo na stazama, bilo u obnovi doma koji nosi ime po legendarnom splitskom planinaru Umbertu Girometti“.

Grad Kaštela proglasit će Dan žalosti

Zbog tragedije koja je pogodila grad, Grad Kaštela proglasit će Dan žalosti u znak sjećanja na poginulu braću iz Kaštel Lukšića.

Kako su potvrdili iz Grada, točan datum bit će određen u dogovoru s obiteljima, a toga dana zastave će biti spuštene na pola koplja, dok će svi javni događaji biti otkazani.

Grad zavijen u crno

Kaštela su od jučer zavijena u crno. Mještani Lukšića i okolnih naselja okupljaju se, pale svijeće i izražavaju sućut obiteljima koje su izgubile sinove i braću.

„Nema riječi koje bi mogle opisati bol i tugu koja je pogodila naš grad“, stoji u jednoj od brojnih objava stanovnika.

Posljednji put Dan žalosti u Kaštelima proglašen je 10. lipnja 2023., nakon tragične prometne nesreće u Dicmu u kojoj su život izgubile dvije sestre.

Ovaj put, grad ponovno tuguje – ali zajedno, u tišini, s poštovanjem prema trojici planinara koji su zauvijek ostali na vrhovima koje su toliko voljeli.