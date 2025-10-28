Škorić o Torcidi: "Srce Splita, duša Hajduka i ponos Domovine"

Bivši predsjednik splitskog HDZ-a Petar Škorić obilježio je na društvenim mrežama 75. godišnjicu Torcide objavom kojom evocira sjećanja, emocije i povijesni značaj najstarije navijačke skupine u Europi.

"75 GODINA TORCIDE – SRCE SPLITA, DUŠA HAJDUKA I PONOS DOMOVINE", započinje Škorić svoj zapis, prisjećajući se "susjeda Tonća Prlca i Gordana Šanguta, te svih onih koji su kroz desetljeća gradili njezino ime, osobito onih koji su u najtežim danima stali u prve redove obrane Domovine."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Torcida u Domovinskom ratu

Škorić naglašava da je "Tih ratnih godina, Torcida bila na bojišnici, u rovovima, u postrojbama, među onima koji su s pjesmom o Hajduku i Splitu branili i stvarali slobodnu Hrvatsku."

Dodaje kako je Torcida tada bila "simbol otpora, ponosa i zajedništva, glas Splita koji se nije dao utišati."

Sjećanje na 1992. i navijače koji su dali život

U povodu obljetnice prisjetio se i priloga iz 1992. godine, "vremena kad su i stadioni disali ratnim zrakom, a svaki navijački stih imao težinu prisege Domovini."

Autor priloga bio je pokojni Joško Martinović, a u njemu su sudjelovali "pok. Duje Aljinović, Gordan Šangut, Hajduk Stipe Valenta i Ivica Mornar, mladići u kojima su se tada ogledali hrabrost, ljubav i vjera u bolje sutra."

Škorić ističe kako "njihove riječi i slike vraćaju nas u godine kad su se navijačke zastave vijorile rame uz rame s hrvatskim trobojnicama, a tribine bile prepune emocija, domoljublja i žrtve."

Posebno podsjeća na one koji su dali život za Hrvatsku: "Mnogi su članovi Torcide tada zauvijek ostali na bojištima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Njihova imena i uspomene žive u svakom uzdahu Poljuda, u svakoj pjesmi s juga i svakoj baklji što obasja noć."

"Za Hajduka, za Split, za Hrvatsku"

Objavu završava riječima koje odražavaju duh navijačke vjernosti i domoljublja: "Za Hajduka, za Split, za Hrvatsku – Torcida vječno živi u srcima onih koji pamte i vole. Neka im je vječna slava i hvala!"