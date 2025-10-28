FOTO I VIDEO Spektakularna bakljada i vatromet na Poljudu!

Torcida je večeras, povodom svog 75. rođendana, priredila veliki vatromet i bakljadu na Poljudu! Sve se dogodilo točno u 19 sati i 50 minuta.

Torcida, najstarija navijačka skupina u Europi, slavi svoj 75. rođendan. Na današnji dan davne 1950. godine, nekolicina studenata inspiriranih brazilskim stilom navijanja osnovala je skupinu koja će zauvijek promijeniti način na koji se voli jedan klub.

Povijesni trenutak koji traje

Torcida je osnovana 28. listopada 1950. – simbolično, samo dan uoči tadašnje utakmice Hajduka protiv Crvene zvezde. Mladi Splićani koji su studirali u Zagrebu donijeli su ideju organiziranog navijanja iz Brazila, gdje su svjedočili euforiji oko Svjetskog prvenstva. Naziv "Torcida" znači navijanje, a ubrzo je postao sinonim za strast, odanost i prkos.

Kroz desetljeća, Torcida nije bila samo skupina navijača – ona je postala pokret. U vremenima kada je Hajduk bio više od kluba, Torcida je bila više od navijača. Branila je boje, ime i čast Splita, i u dobru i u zlu.

Više od navijanja

Za mnoge Splićane, Torcida nije samo nogomet. Ona je dio identiteta grada, simbol zajedništva i snage. Njeni članovi organiziraju humanitarne akcije, pomažu zajednici i čuvaju uspomenu na prošlost koja ih je oblikovala.

Kad se govori o Torcidi, govori se o duši Splita – o onoj iskri koja svijetli i kad klub ne blista, o ljudima koji ne odlaze kad je teško.