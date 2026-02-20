Sjećate li se hodočasnika Josipa Jelinića s Križem? Sada donosi pjesmu o pomirenju Hrvata, Srba i Bošnjaka

Hodočasnik mira Josip Jelinić, poznat po prošlogodišnjem Hodu za pomirenje naroda kroz Bosnu i Hercegovinu sa Križem na leđima, ove godine svoj projekt nastavlja putem glazbe.

Preksinoć je na YouTubeu objavljena pjesma i video spot 'Križ Oprosta', koji prikazuju simbolički hod za pomirenje Hrvata, Srba i Bošnjaka.

Video prikazuje prelazak Starog Mosta u Mostaru sa Križem u miru i uz podršku lokalnog stanovništva, kao i hod sa stotinu ljudi u Rami, gdje narod pomaže nositi Križ Oprosta, čime završava putovanje dugih 1030 kilometara kroz BiH. Posebno dojmljive su scene prirodnih ljepota zemlje te svečani doček u Rami pred više od 500 ljudi.

Audio i video materijali realizirani su na visokoj profesionalnoj razini, a pjesma nosi poruku zajedništva i pomirenja među narodima u Bosni i Hercegovini.