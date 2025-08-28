Nosio križ kroz BiH, a onda saznao da ima tumor: Dirljiva ispovijest Josipa Jelinića

Josip Jelinić početkom ožujka otisnuo se na dalek put. I ne na bilo kakav put, nego na put mira. S križem na leđima. Podsjetimo, Jelinić je u 33. godini života odlučio nositi križ kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu – od Međugorja do Šćita u Rami- hodočašće koje je trajalo 45 dana i više od 1.000 kilometara.

Nedavno je na svom Instagram profilu podijelio dirljivu priču o tome kako mu je otkriven tumor i kako je kroz vjeru pronašao snagu u najtežim trenutcima, piše Centralna.ba.

Dijagnoza koja je promijenila sve

Prije mjesec dana otkriven mi je tumor na glavi. Nakon Križnog puta krenuo je novi Križni put. Smetnje vida, zamućen pogled, duple slike. Nakon pregleda u bolnici doktorica je rekla: Josip ima dobroćudni tumor. Nije bilo ugodno čuti, bio je šok. Zagrlio sam zaručnicu i počeli smo plakati. Želim živjeti, volim život, ali prvo se trebam suočiti s ovim izazovom, napisao je Josip.

Dodaje da je u bolesničkoj sobi, predajući situaciju Bogu, osjetio kako nestaje strah iz njegova srca: Rekao sam: Bože, znam da me voliš. Volio bih još živjeti i svjedočiti Tvoju ljubav svim narodima. Ipak, neka bude kako Ti želiš. Nakon toga sve je bilo drugačije.

Molitva u bolnici

Posebno ga je dirnula situacija u bolnici. Pokraj njega ležao je čovjek istog imena koji je čitao o Padre Piu. Predložio mu je molitvu krunice, a ubrzo su im se pridružila i dvojica starijih pacijenata.

U jednom trenutku ušla je medicinska sestra i zatekla četvoricu muškaraca kako mole krunicu. Bilo je to snažno iskustvo zajedništva.

Humor i snaga u teškim trenucima

Jelinić je kasnije bio u Zagrebu na zračenju.

Kad sam ušao u bubanj za zračenje, sestra me pitala želim li glazbu. Rekao sam – može, Božja pobjeda! Nakon koncerta Progledaj srcem u Maksimiru, ovo mi je bio drugi najdraži koncert.

Zahvat je uspješno obavljen, tumor ostaje u glavi, ali nije životno opasan.

Hvala svima na molitvama i podršci. Potreban mi je mir, ali znam da mi želite dobro, kao i ja vama. A što kaže jedan vrhunski čovjek: Bar mi sad nitko ne može reći da nemam ništa u glavi, zaključio je Josip s dozom humora.