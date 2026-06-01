Izbornik Dalić otkrio plan za utakmicu s Engleskom: Ovo nam je najvažnije

Hrvatska će tog 17. lipnja u Dallasu od 22 po hrvatskom vremenu snage odmjeriti s Englezima. Odmah na početku turnira, Vatrene čeka jedan od najtežih mogućih zadataka.

Nakon Engleske, izabranici Zlatka Dalića u grupi igraju još s Panamom i Ganom. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije je gostovao u podcastu Prvak gdje je otkrio svoj plan za utakmicu s Engleskom.

''Imamo naravno viziju u glavi što i kako ćemo. Posebno za tu prvu utakmicu koja je najvažnija protiv Engleske. Tu moramo biti zaista kompaktni i dobri te dati sve od sebe u fazi obrane. To nam je najvažnije jer smo po rosteru najjači u obrani, a naprijed ćemo uvijek dati gol. Ovo je turnir, ovo nije umiranje u ljepoti, to je turnirsko natjecanje. Tu treba biti zaista oprezan. Imali smo Rusiju i Katar gdje nismo primali puno golova i to je važno', rekao je Dalić, piše tportal.