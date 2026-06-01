Kako čuvati kruh da dulje ostane svjež?

Mnogi se suočavaju s problemom starog kruha koji se osuši prije nego što ga stignu pojesti. Iako postoje načini kako iskoristiti stari kruh, poput izrade krušnih mrvica, cilj je najčešće sačuvati svježinu što je duže moguće. Paul Hollywood, jedan od najpoznatijih svjetskih pekara i sudac u popularnoj emisiji "The Great British Bake Off", otkriva čestu pogrešku koju mnogi rade pri skladištenju kruha, prenosi Index.

Ne skladištite kruh u hladnjaku

U isječku objavljenom na društvenim mrežama, Hollywood naglašava ključno pravilo: "Kruh nipošto ne stavljajte u hladnjak. Tamo će se samo brže osušiti i postati star jer hladnjak iz njega izvlači vlagu."

Kruh postaje star jer vlaga iz njega postupno isparava. Međutim, postoji i drugi ključni proces koji hladnjak zapravo ubrzava. Tijekom pečenja, škrob u tijestu želatinizira, upijajući vodu i šireći se pod utjecajem topline, što kruhu daje poznatu teksturu. Nakon što se kruh ohladi, molekule škroba počinju se vraćati u svoje prvotno, kristalno stanje.

Taj se proces naziva retrogradacija i rekristalizacija. Kako se škrob rekristalizira, on istiskuje vodu, zbog čega se kruh suši i stvrdnjava. Znanstveno je dokazano da se taj kemijski proces, koji uzrokuje starenje kruha, odvija brže na niskim temperaturama, ali iznad točke smrzavanja. Drugim riječima, hladnjak ubrzava starenje kruha.

Kako onda pravilno čuvati kruh?

Hollywood nudi dva praktična rješenja. Prvi je zamrzavanje, posebno pogodno za manja kućanstva. "Možete ga zamrznuti. Narežite ga, svaku krišku zasebno omotajte prozirnom folijom i stavite u zamrzivač. Kad vam zatreba, samo je izvadite, odmotate i stavite ravno u toster", objašnjava on. Na taj način ne morate odmrzavati cijelu štrucu odjednom.

Ako pak želite cijelu štrucu držati na sobnoj temperaturi, što je korisno za veće obitelji ili kada očekujete goste, Hollywood ima jednostavan savjet. "Iskreno, ja ga jednostavno ostavim u papirnatoj vrećici sa strane", kaže on.

Papirnata vrećica je porozna i omogućuje cirkulaciju zraka, dopuštajući višku vlage da ispari. Iako vrećica neće zaustaviti prirodni proces starenja kruha, neće ga ni ubrzati kao što to čini hladnjak. To je također važno za sprječavanje razvoja plijesni. Naime, ako kruh čuvate u zatvorenoj plastičnoj vrećici na sobnoj temperaturi, vlaga se može nakupiti unutra i potaknuti rast plijesni.