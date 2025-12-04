Sindikat policije nakon napada u Splitu: "Nasilje prema nama raste, a ovaj napad se nije smio dogoditi"

Sindikat policije Hrvatske osudio je napad na policijskog službenika u Splitu, koji se nakon teškog ranjavanja nalazi u bolnici, poručujući kako se takva djela moraju tretirati kao najteži udar na sigurnosni i pravni sustav države.

Podsjećaju da je policajac, kako je ranije naveo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, bio na kraju smjene te je obavljao redovite zadaće zaštite javnog reda i građana kada je napadnut oštrim predmetom. „Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko je policijski poziv često izložen opasnostima i u službi i izvan nje“, ističe Sindikat.

Naglašavaju da današnji slučaj nije izoliran, već dio zabrinjavajućeg trenda rasta nasilja nad policijskim službenicima. Kao primjer iznose nedavni napad u Orehovici, u kojem su policajci zadobili ozljede i suočili se s prijetnjama.

„Upozoravamo već dugo da se razina nasilja povećava, a reakcije sustava nisu dovoljno brze ni odlučne“, navode, uz zahtjev da se zakon dosljedno primjenjuje te da Državno odvjetništvo i nadležne institucije pošalju jasnu poruku da država stoji iza svojih policajaca.

„Naš se kolega bori za život zbog napada koji se nije smio dogoditi. Uz njega smo i njegovu obitelj. Policija može učinkovito raditi svoj posao samo ako je zaštićena, ako zna da sustav stoji iza nje. Sigurnost građana ovisi o sigurnosti policije“, poručuju.

Iz Sindikata zahvaljuju kolegama koji su brzo reagirali na terenu i priveli osobu povezanu s napadom, uz očekivanje da će istraga što prije rasvijetliti sve okolnosti.