Šime Elez napokon izgovorio da mu je Maja cura!

"Čekaj trenutak.. na liniji sam s curon i provjeravam šta nam se to događa na ljubavnom planu, jeru su nam mediji jučer presudili...". napisao je Elez na fotografiji koju je objavio na svom InstaStoryju, na kojoj pozira u uskim trapericama, smeđoj 'aviator' jakni s krznom i mobitelom na uhu.

Reagirao je tako na medijske napise o potencijalnom prekidu, ali i na šuškanja oko njihova bijega u toplije krajeve nakon dočeka Nove godine.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U pozadini njegovog videa svira pjesma "Pričaju, pričaju" koju Maja izvodi s En-Joyom, što je mnogima bio jasan znak da se paru "pričanja" iz medija ne dotiču previše.

Šime je time dao do znanja da je među njima sve u najboljem redu te da su spremni ignorirati glasine koje kruže.

I da, Maju je po prvi puta, barem u javnosti, nazvao curom odnosno djevojkom...

Par se, prema svemu sudeći, uvelike priprema za putovanje, a pratitelji s nestrpljenjem čekaju njihove nove zajedničke objave.