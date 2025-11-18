Satnik Modrić o Vukovaru: 'Ta tri mjeseca u Vukovaru je bio pravi pakao, užas se događao. Toliko krvi i bola je bilo'

Mimohod Torcide u Vukovarskoj ulici u Splitu uspješno je završen, a sudionici su još jednom dostojanstveno odali počast žrtvama i braniteljima Domovinskog rata. Tijekom večeri, Vukovarska ulica ispunila se mnoštvom lampiona koji su osvijetlili mural posvećen herojima Domovinskog rata, među njima i Jean-Michelu Nicolieru, stvarajući dirljiv i snažan prizor.

Satnik Miljenko Modrić podijelio je svoja osjećanja o ovom mjestu i događaju:

„Učiteljice na ovaj mural dovode školsku djecu, ovdje im drže sat domovinskog odgoja jer ovdje je cijeli Vukovar. Ne može to nitko ispričati, trebalo bi napisati knjige i knjige za opisati ta tri mjeseca u Vukovaru, koji je to pakao bio, užas se događao u Vukovaru. Upravo ovdje na Sućidru djeca mogu naučiti te osnovne stvari, a mi smo posebno vezani uz ovo. Torcida organizira sve ovo i kolona koja dođe stvarno je veličanstvena i dostojanstvena. Ovo je zaista nešto impozantno, zaslužuje to Vukovar, zaslužuju branitelji iz cijele Hrvatske - to je bilo naporno, teško, krvavo. Puno krvi i bola je bilo, puno razaranja. Kako Hajduk živi vječno tako i sjećanje na Domovinski rat treba živjeti vječno.“

Osim dirljivih trenutaka i svjedočanstava, program je upotpunio i govor don Zvonimira Mijića, župnika crkve sv. Andrije na Sućidru, koji je prisutne pozvao na trajno čuvanje sjećanja na sve koji su dali život za slobodu.

Mimohod je i ovaj put pokazao je koliko je sjećanje na Vukovar i Domovinski rat duboko ukorijenjeno u srcima Splićana, koji kroz ovakve događaje njeguju svoju povijest i šalju poruku mira i zahvalnosti budućim generacijama.