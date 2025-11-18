Close Menu

More lampiona uz mural Jeana Michela Nicoliera

Splićani su odali počast vukovarskim herojima

U Vukovarskoj ulici u Splitu, gdje je večeras održan mimohod Torcide u čast žrtvama Vukovara i Škabrnje, posebno snažan prizor stvorio se ispred murala posvećenog heroju Domovinskog rata Jean Michelu Nicolieru.

Mimohod je krenuo u 19.50 sati kod spomenika Dječak s luminom, odakle se mnoštvo Splićana, mladih, obitelji s djecom i starijih sugrađana, uputilo prema muralima posvećenima Gradu heroju. 

Atmosfera je bila dostojanstvena i vrlo emotivna.

Kako izgleda mural večeras

Ispred murala, na samom tlu, nalazi se more upaljenih crvenih i bijelih lampiona – stotine svijeća poredanih uz zid stvaraju gotovo svjetlosni tepih. Toplina njihovog svjetla osvjetljava Nicolierov lik i tekst na muralu, pojačavajući dojam pijeteta koji je obuzeo okupljene.

Mural, lampioni i mimohod zajedno su večeras stvorili snažnu poruku: Vukovar i njegovi heroji ostaju u srcu Splita.

mural jean michele nicolier foto marina 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

[FOTO & VIDEO] Torcidin mimohod Vukovarskom ulicom krenuo u 19.50 sati

Torcida skandirala "Vukovar! Škabrnja!", a zatim je krenula pjesma "Moja domovina"

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0