More lampiona uz mural Jeana Michela Nicoliera

U Vukovarskoj ulici u Splitu, gdje je večeras održan mimohod Torcide u čast žrtvama Vukovara i Škabrnje, posebno snažan prizor stvorio se ispred murala posvećenog heroju Domovinskog rata Jean Michelu Nicolieru.

Mimohod je krenuo u 19.50 sati kod spomenika Dječak s luminom, odakle se mnoštvo Splićana, mladih, obitelji s djecom i starijih sugrađana, uputilo prema muralima posvećenima Gradu heroju.

Atmosfera je bila dostojanstvena i vrlo emotivna.

Kako izgleda mural večeras

Ispred murala, na samom tlu, nalazi se more upaljenih crvenih i bijelih lampiona – stotine svijeća poredanih uz zid stvaraju gotovo svjetlosni tepih. Toplina njihovog svjetla osvjetljava Nicolierov lik i tekst na muralu, pojačavajući dojam pijeteta koji je obuzeo okupljene.

Mural, lampioni i mimohod zajedno su večeras stvorili snažnu poruku: Vukovar i njegovi heroji ostaju u srcu Splita.