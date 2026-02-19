Sada je i službeno! Miroslav Delić više nije direktor Vodovoda i kanalizacija

Miroslav Delić sada i službeno više nije direktor splitske tvrtke Vodovod i kanalizacija! Na čelo tvrtke imenovan je vršitelj dužnosti i dugogodišnji djelatnik VIK-a Ivica Perić, koji će tu funkciju obnašati do konačne odluke o direktoru, koja će se donijeti nakon provedbe javnog natječaja.

Podsjetimo, od ranije je poznato da Delić samovoljno odlazi s direktorske pozicije. Kako je nedavno otkrio za Dalmaciju Danas, odlučio je otići u privatni biznis.

"Smatram da smo nakon dvije i pol godine odradili velike projekte koji su mi bili zadani kada sam dolazio na ovu poziciju. Šlag na kraju je skorašnje otvaranje radova na pročistaču vode na Jadru. To su projekti čija je vrijednost radova, koje sam u svojem mandatu završio i potpisao kao direktor, oko 600 milijuna eura. Mislim da je vrijeme da idem dalje; imam ponude iz privatnog sektora i financijski su mi znatno bolje", nedavno nam je kazao Delić.

U bogatoj karijeri više je puta isticao i svoj angažman u Hrvatskoj vojsci i Oružanim snagama, gdje je prije dolaska u gradske tvrtke proveo 14 godina. U biografiji mu je i osam godina rada na mjestu pročelnika Područne službe Split Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

"U najtežim danima bio sam pripadnik HV-a, a kasnije sam svoje iskustvo i znanje dao Hrvatskoj vojsci i Oružanim snagama, gdje sam proveo 14 godina. Na te dane i godine sam jako ponosan", rekao je Delić za Dalmaciju Danas.

Što se tiče Ivice Perića - riječ je o dugogodišnjem djelatniku VIK-a koji je do sada odnašao dužnost tehničkog direktora ove gradske tvrtke.