Miroslav Delić uskoro napušta ViK Split! Odlazak moguć već u narednim tjednima: "Odrađeni su veliki projekti koji su mi bili zadani na početku mandata"

Miroslav Delić više neće biti direktor gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split. Iz pouzdanih izvora doznajemo da će, nakon što do kraja budu privedeni veliki višegodišnji projekti, doći do promjene na čelnoj poziciji u splitskom ViK-u. Kako doznajemo, Delićev odlazak moguć je već u idućim tjednima, a najkasnije do početka ožujka.

Prema informacijama do kojih smo došli, Delić želi otići iz ViK-a te nakon dugogodišnjeg rada u javnom sektoru svoju daljnju karijeru nastaviti u privatnom sektoru. Riječ je o nizu kapitalnih zahvata koji su obilježili posljednje razdoblje njegova mandata. Među njima su projekt Aglomeracije Kaštela – Split, projekt Aglomeracije Solin – Split, projekti financirani kroz Plan nacionalnog oporavka i otpornosti, kao i drugi prateći zahvati vezani uz ovu splitsku gradsku tvrtku. Posebno se ističe i skorašnje otvaranje radova na pročišćivaču vode na Jadru, koje se najavljuje kao završni korak u tom investicijskom ciklusu.

Delića smo kontaktirali, no poručio je da o svemu zasad ne može govoriti unaprijed te da se odluka mora usuglasiti i iskomunicirati s nadležnim gradskim službama, ali i s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom.

Delić: "Mislim da je vrijeme da idem dalje, ponude iz privatnog sektora su bolje"

U razgovoru za Dalmaciju Danas Delić je istaknuo da smatra kako je u protekle dvije i pol godine odrađen ključni dio posla zbog kojeg je i preuzeo funkciju.

"Smatram da smo nakon dvije i pol godine odradili velike projekte koji su mi bili zadani kada sam dolazio na ovu poziciju. Šlag na kraju je skorašnje otvaranje radova na pročišćivaču vode na Jadru. To su projekti čija je vrijednost radova, koje sam u svojem mandatu završio i potpisao kao direktor, oko 600 milijuna eura. Mislim da je vrijeme da idem dalje; imam ponude iz privatnog sektora i financijski su mi znatno bolje", kazao nam je Delić.

Prema informacijama do kojih smo došli, Delićev odlazak realan je već u narednim mjesecima, a nije isključeno da se dogodi i ranije. Konačan termin ovisit će o proceduri te komunikaciji između vodstva ViK-a, gradonačelnika Tomislava Šute i gradskih službi.

Delić je jedan od rijetkih koji je vodio čak tri splitske gradske tvrtke. Na čelu Čistoće Split bio je od siječnja 2014. do veljače 2019. godine. Nakon toga, od veljače 2019. do rujna 2023. godine bio je direktor Prometa Split. Funkciju direktora Vodovoda i kanalizacije preuzeo je krajem kolovoza, odnosno u rujnu 2023. godine.

Ponos na službu u Hrvatskoj vojsci

U bogatoj karijeri više je puta isticao i svoj angažman u Hrvatskoj vojsci i Oružanim snagama gdje je prije dolaska u gradske tvrtke proveo 14 godina. U biografiji mu je i osam godina rada na mjestu pročelnika Područne službe Split Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

"U najtežim danima bio sam pripadnik HV-a, a kasnije sam svoje iskustvo i znanje dao Hrvatskoj vojsci i Oružanim snagama gdje sam proveo 14 godina. Na te dane i godine sam jako ponosan", rekao je Delić za Dalmaciju Danas.

Dodajmo na kraju da zasad nije poznato kada će točno doći do promjene na čelu splitskog ViK-a, no prema informacijama do kojih smo došli, odluka bi se trebala realizirati u narednim tjednima ili najkasnije za mjesec do dva, ovisno o završetku projekata i proceduralnim koracima.