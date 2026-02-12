Miroslav Delić nam je otkrio što planira nakon odlaska s mjesta direktora ViK-a

-Sve je već dogovoreno i objavljeno ima skoro dva mjeseca, samo smo čekali adekvatan trenutak za sve skupa i formalno realizirati… Podnio sam zahtjev za razrješenjem s mjesta direktora ‘Vodovoda i kanalizacije’, sastao sam se s gradonačelnikom Tomislavom Šutom u utorak, s kojim i inače imam korektan i konkretan odnos, te ću biti razriješen na Skupštini firme u četvrtak 19. veljače, a kao v.d. će biti imenovan kolega Ivica Perić, do raspisivanja natječaja. - potvrdio je već dulje vrijeme poznatu želju za odlaskom iz ove komunalne tvrtke njen direktor Miroslav Delić.

Nakon što je samo posljednje gotovo dvije i pol godine (a podsjetimo, na mjestu šefa ViK-a naslijedio je upravo današnjeg gradonačelnika Šutu kojeg je s te pozicije onomad, jedan dobar dio 2023. godine, pokušavao smijeniti tadašnji poteštat Ivica Puljak, no šef splitskog HDZ-a nije se dao izbaciti tako jednostavno) potpisao ugovora u vrijednosti preko 650 milijuna eura, naglašava Delić, a kao šlag na tortu stigao je i početak radova na pročišćivaču vode na izvoru Jadra, nije više imao previše motiva za ostanak… Delić je naime prije ViK-a prošao još dvije velike gradske tvrtke, Promet i Čistoću, godinama je figurirao kao praktički nezamjenjiv bez obzira tko je bio na vlasti u Splitu.

Ponovio je kako je odlazak davno dogovoren te nije bilo nikakvih posebnih prepreka, niti je on išta zahtijevao poput otpremnine ili tako nešto, nego su se jednostavno okolnosti morale ‘poklopiti’.

- Za početak ću se nekoliko tjedana dobro odmoriti. Nisam još ništa odlučio, imam pet-šest ponuda koje razmatram, neke su u Zagrebu, za neke je posao po cijeloj Hrvatskoj, vidjet ću i s obitelji koja je ponuda najpovoljnija ne samo u financijskom smislu… - o planovima govori direktor ViK-a na odlasku.