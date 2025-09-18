"S tugom i ponosom u mislima oprostili smo se od našeg dragog prijatelja, kolege vatrogasca i brata motorista"

U srijedu navečer prijatelji preminulog Antonija organizirali su posebnu vožnju sjećanja, odajući mu posljednju počast na cestama kojima je nerijetko prolazio.

– S tugom u srcima, ali s ponosom u mislima, oprostili smo se od našeg dragog prijatelja, kolege vatrogasca i brata motorista. Tvoj odlazak ostavio je prazninu koju riječi ne mogu ispuniti, ali uspomene na tvoju dobrotu, hrabrost i prijateljstvo zauvijek ostaju s nama – poručili su njegovi prijatelji nakon oproštajne vožnje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zahvalili su i Policijskoj postaji Trogir te Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Trogir na podršci i pomoći bez koje, kako ističu, ovaj emotivan oproštaj ne bi bio moguć.

Tišina i svjetla barki oko Čiova

Večer ranije Čiovo i Trogir ujedinili su se u posebnom, tihom oproštaju. Na desetke brodica i barki, okićenih svjetlima, isplovilo je u suton iz raznih uvala i luka kako bi oplovile otok – morem koje je Antoniju značilo život.

Tišinu su tek povremeno prekidali šum motora i lagani udari valova, noseći zajedničku tugu, ali i zahvalnost. Prijatelji, obitelj, kolege i sumještani stajali su uz obalu i na palubama, držeći svijeće i lampione, gledajući prema horizontu.

Simbol zajedništva i ljubavi prema moru

Plovidba je bila simbol zajedništva, ali i podsjetnik na ljubav prema moru koju je Antonio nosio u svakom danu.

U nekoliko dana Trogir i Čiovo pokazali su snagu zajedništva i suosjećanja, ispraćajući mladića čiji će lik i djela ostati upisani u sjećanju svih koji su ga poznavali.