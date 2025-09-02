Close Menu

S OVU BANU MORA – POVJESTICE "MALE DALMACIJE" "Ujedinjeni morem…" – kako je u ljeto 2025. oživjela prekojadranska baština od Monte Gargana do Montemitra

Znate li koji je hrvatski blaženik, rođen u Trogiru, pokopan u talijanskoj Luceri, nedaleko od poluotoka Gargana?

Malo je poznato kako Splitsko-dalmatinska županija na svom jadranskom pučinskom dijelu dijeli zajedničku granicu s provincijom Foggiom u talijanskoj pokrajini Apuliji. Naime, oko 70 km južnije od Visa smještena je Palagruža, dok se 45 km jugozapadno nalazi Pianosa – jedan od otoka talijanskih Tremita, a 50-ak km južno od Palagruže Spiagga di Crovatico („hrvatsko žalo“) – toponim znakovita imena na sjevernom dijelu poluotoka Gargana. Navedeno otočje Tremiti, kao i cijeli poluotok Gargano dio su provincije Foggie, koja na zapadu graniči s pokrajinom Molize.

Geopolitička podjela Jadranskog mora (2003.) – talijanska i hrvatska morska granica dodiruju se i na pučini između Palagruže i Tremita; Splitsko-dalmatinska županija obuhvaća čak 30 % morskog teritorija Republike Hrvatske te je prema Italiji susjedne s provincijom Foggiom (u kojoj je smješten poluotok Gargano), a uz koju se nalazi i pokrajina Molize.

Upravo na tom dijelu Apeninskog poluotoka s druge strane Jadrana, od Monte Gargana do Montemitra (hrv. Mundimitar), smještena je „mala Dalmacija“ u kojoj nalazimo cijeli niz toponima koji podsjećaju na stoljetne veze i migracije slavenskog ili hrvatskog stanovništva s istočne prema zapadnoj obali Jadranskog mora. Primjerice, na Tremitima se i danas nalazi Cala degli Schiavoni, a na Garganu jezero Lesina (što je ujedno i stari naziv za Hvar slavenskog podrijetla), kao i Valle Ragusa (što je srednjovjekovno dalmatoromansko ime Dubrovnika, preuzeto i u druge  jezike: talijanski – Ragusa, francuski – Raguse).

Splitsko-dalmatinska županija i „mala Dalmacija“ s druge strane Jadrana (od Monte Gargana do Montemitra) povezane su nizom srednjojadranskih otoka; Popis sličnih naziva mjesta na poluotoku Garganu i u Dalmaciji, zajedno s udaljenostima: Peschici – Pisak, jezero Lesina - otok Lesina (Hvar), Valle Ragusa – grad Ragusa (Dubrovnik), otok Sv. Domino (Tremiti) - Sv. Duje u Splitu, uključujući svetište arhanđela Mihaela i staru crkvu sv. Mihaela u blizini Stona.

Na samom vrhu Gargana je drevni grad Peschici (imena izvedenog od hrvatske riječi za pijesak ili možda pećinu), dok su u Molizu naselja: Tavela, Filič, Kruč i Mundimitar  u kojima se i danas čuje specifični hrvatski govor – moliškohrvatski. Naselje Filič (tal. San Felice) se tako sve do 1929. službeno nazivalo San Felice Slavo, dok je nekadašnji naziv mjesta Vico del Gargano u blizini Peschica bio Coppa Schiava. Između Filiča u Molizu i Lesine na poluotoku Garganu smješteno je naselje San Giacomo degli Schiavoni (hrv. Štijakov)! Tako, poput (daleko poznatijeg) Gradišća na sjeveru, i na jugu (s druge strane Jadrana) u kontinuitetu na udaljenosti od oko 130 km također nalazimo niz mjesta s prepoznatljivim tragovima hrvatskog identiteta.

Zabilježeno je kako se današnji Mundimitar (tal. Montemitro) na krajnjem zapadu „male Dalmacije“ (Molize) u nekim primjerima nazivao Sv. Lucija, kao na ovoj karti iz 1799. godine; Hodočasnica iz moliškohrvatskih naselja početkom 20. stoljeća

Treba istaknuti kako se tijekom ljeta i ove godine već tradicionalno u mjestima „male Dalmacije“ održavaju izložbe, manifestacije i događaji koji podsjećaju na stoljetne „među-dalmatinske“ veze. Tako je primjerice u prostorijama palače Della Bella u Vico del Garganu 6. kolovoza 2025. godine otvorena izložba fotografija „Uniti dal Mare – la Croazia vista dall’Italia, l’Italia vista dalla Croazia“. Međutim, prvotno otvaranje iste izložbe, pod nazivom „Ujedinjeni morem – Italija iz Hrvatske, Hrvatska iz Italije“ održano je još 31. prosinca 2024. godine u Fotoklubu Split. Tada je šest fotografa iz Hrvatske i jedan iz Italije po prvi put prezentiralo 28 fotografija na kojima se vidi druga strana Jadrana.

Otvorenje iste izložbe fotografija „Uniti dal Mare – la Croazia vista dall’Italia, l’Italia vista dalla Croazia“ 6. kolovoza 2025. godine u prostorijama palače Della Bella u Vico del Garganu. Jedan od inicijatora izložbe Rade Popadić je pritom izjavio: „Moramo pokazati da nas more spaja, a ne razdvaja. Ovo ne smije ostati samo na jednoj izložbi – otvorili smo vrata novim suradnjama u mnogim područjima.“

Splićani na talijanskom poluotoku Garganu otvorili izložbu fotografija koja je ujedinila dvije strane Jadrana: "Otvorili smo vrata novim suradnjama"

Tako je ova vrijedna izložba nakon sedam mjeseci „preplovila“ Jadran, dok je 9. kolovoza bila otvorena i po treći put, ovom prilikom na drugom kraju prekojadranske „male Dalmacije“ – u moliškohrvatskom Mundimitru, točnije tamošnjem „Kafe leterarj“, gdje se već desetljećima okuplja književna zajednica moliških Hrvata. Osim toga, u središtu Mundimitra je 10. kolovoza bila organizirana tradicionalna „Večera na-našo“, manifestacija na kojoj su dodijeljene nagrade književnog natječaja „Fondazione Piccoli“ (kojim se njeguje stoljetni moliškohrvatski govor), predstavljena knjiga „Ovo je jezik ke govoremo – na-našo“ autorica Lucije Šimičić i Ivane Škevin Rajko (koja govori o opstanku moliškohrvatske zajednice) te na kojoj je nastupila Kulturno-umjetnička udruga „Mosor – Gata“ iz poljičkih Gata, čiji su članovi odigrali više plesova iz svih krajeva Hrvatske kao i svoju nagrađivanu predstavu „U sudnici“ (prema djelu „Libar Marka Uvodića Splićanina“ iz 1940. godine).

Splićani otvorili izložbu u Mundimitru, selu moliških Hrvata, pa zaigrali "pljočke". Znate li kakva je to igra?

Kulturni djelatnik i pjesnik Giovanni de Rubertis iz Kruča razmjenom pisama s Dubrovčaninom Orsatom (Medom) Pucićem sredinom 19. stoljeća upoznao je hrvatsku javnost s jezikom, običajima i prošlošću moliških (molizanskih) Hrvata; Jedno od tiskanih pisama koje je de Rubertis uputio Puciću; Pogled na današnji Kruč (Aquaviva Collecroce)

Početkom ljeta, 23. lipnja 2025. u obližnjoj Palati moliškohrvatski književnik Rino John Gliosca tamošnjoj je publici predstavio dvije teme: „Prepiska Giovannija De Rubertisa (1853.-1864.)“ i „Sant'Angelo in Palazzo“. U okviru prve autor je izložio prepisku Giovannija De Rubertisa (koji je godinama aktivno radio na zaštiti identiteta hrvatske jezične zajednice u Molizu) s Graziadiom Isaijom Ascolijem, istaknutim talijanskim lingvistom i znanstvenikom 19. stoljeća. Također, manifestacije „Sagra della zuppetta“ i „Varak“ kojima je prezentirana kulinarska baština moliških Hrvata održane su 26. srpnja u Filiču (Zuppetta) odnosno 7. kolovoza u Kruču (Varak), dok je 1. rujna u Taveli predstavljen dokumentarni film o lokalnom štovanju svetog Ante (St'Andon).

Još jedno mjesto održavanja izložbe „Ujedinjeni morem…“/„Uniti dal Mare…“ (nakon Splita, Vico del Gargana, Mundimitra) slikovita kula Porticello, koju od „Hrvatskog žala“ (Spiagga di Crovatico) dijeli tek jedna uvala; Plakat izložbe otvorene od 29. kolovoza do 14. rujna

U garganskoj općini Vieste (na području koje se i danas nalazi Spiagga di Crovatico ili „hrvatsko žalo“) smještena je slikovita kula Porticello (Torre di Porticello) u kojoj je od kraja kolovoza pa do sredine rujna moguće još jednom vidjeti izložbu „Uniti dal Mare – la Croazia vista dall’Italia, l’Italia vista dalla Croazia“, odnosno: „Ujedinjeni morem – Italija iz Hrvatske, Hrvatska iz Italije“. Naposljetku, na kraju ovog pregleda ljetnih prekojadranskih zbivanja vrijedno je prisjetiti se blaženika rođenog na tlu Dalmacije, koji je svoj život okončao upravo u današnjoj „maloj Dalmaciji“ prije otprilike sedam stoljeća ujedinjujući obje obale, a čiji se spomendan obilježava također početkom mjeseca kolovoza.

Jedan od prvih prikaza nasuprotnih obala Jadrana nastao u vrijeme Augustina Kažotića (autor portulana Pietro Vesconte, 1318.) s naznačenim Trogirom, srednjodalmatinskim otocima i poluotokom Garganom, nedaleko kojega je smještena današnja Lucera, u Kažotićevo vrijeme zvana „Luceria Saracenorum“, zbog Saracena (Arapa) sa Sicilije koji su tu živjeli od 1223. godine

Naime, rijetki su podjedinici hrvatskog srednjovjekovlja kojima se mogu pripisati vrline poput: velike učenosti, iznimne dobrote, obzira prema siromašnima, vrijednih doprinosa u glazbi i znanosti, zalaganja za prosvjećivanje puka kao i protivljenja bahatosti moćnika. Doista, sve to bio je čuveni Augustin Kažotić, rođen 60-ih godina 13. stoljeća u Trogiru, a preminuo 3. kolovoza 1323. godine u apulijskoj Luceri. Životna sudbina ga je prvo odvela u udaljene krajeve Europe, dok je svoj smiraj našao na suprotnoj obali Jadrana!

Jedan od prvih prikaza blaženog Augustina Kažotića (Trogir, o. 1260 — Lucera, 1323.) na tabli sv. Mauricija Ugarskog (nastaloj 1335.-1340.) – njegovo štovanje počelo je ubrzo nakon smrti, pa je tako kalabrijski vojvoda Karlo 1325. molio papu da Kažotića proglasi svetim, dok je u Zagrebačkom misalu već tada postojao obrazac mise njemu u čast!

No, prije svih svojih putovanja studij teologije i filozofije započeo je u obližnjem Splitu, desetak godina nakon što je u njemu preminuo Toma Arhiđakon. Augustinovu ljubav prema učenosti zorno opisuje podatak kako mu je 1286. baka Stana Saladini u oporuci za knjige ostavila čak 50 zlatnika! Godinu potom je, na putu za Pariz, bio napadnut u blizini Pavije, ali to ga nije spriječilo u njegovoj potrazi za znanjem. Tako od 1287. polazi više studije na Sorbonni, a potom propovijeda po Francuskoj, Italiji i hrvatskim krajevima.

Srednjovjekovni prikaz Augustina Kažotića u dominikanskom samostanu Sv. Nikole, Treviso (autor: Tommaso da Modena, 1352.); Suvremeni spomenik blaženom Augustinu u Trogiru kao „prvom hrvatskom blaženiku“, izrađen 2001. godine; Kip Augustina Kažotića u katedrali u Luceri

Krajem 1303. papa mu je prvo povjerio upravu Zagrebačke biskupije, a tek potom imenovao za biskupa. Iskazao se sređujući vlastite i biskupijske imovinske prilike, ali pritom suočio s brojnim poteškoćama, prvenstveno presizanjima velikaša u crkvena prava i imovinu. Time  nezadovoljni biskupi hrvatskih i ugarskih krajeva oko 1318./1319. izabrali su za svoga poslanika papi Ivanu XXII. u Avignon. Smatrajući to neprijateljskim činom, kralj Karlo Robert mu je potom zabranio povratak u domovinu.

Relikvije bl. Augustina Kažotića koje se danas čuvaju u kapeli Presvetog Srca Isusova (kapela Gagliardi) u katedrali Uzašašća Blažene Djevice Marije u Luceri – nakon što je 1700. bilo odobreno njegovo štovanje, novi papa Klemet XI. proglasio ga je blaženim, dok se danas vodi postupak za Augustinovo proglašenje svetim; Grb Lucere – lav predstavlja kralj Karla II. Napuljskog, djeda ugarsko-hrvatskog kralja Karla Roberta (1301.-1342.)

Iako se papa zalagao za njegov povratak, vladar je bio ustrajan, pa je Kažotić umjesto u Zagrebu svoje biskupovanje 1322. nastavio u talijanskom gradu Luceri – nadomak poluotoka Gargana. Tada se to mjesto nazivalo Luceria Saracenorum, zbog mnoštva Saracena doseljenih sa Sicilije koji su prakticirali islam i koji su nekada bili u službi cara Fridrika II. (1194.-1250.). Kažotićevo nepokolebljivo nastojanje da u tom kraju obnovi kršćanstvo izazvalo je bijes jednog Saracena, koji ga je udario željeznim drškom. Tako je biskup preminuo od ozljeda 3. kolovoza 1323., da bi nakon četiri stoljeća – 1700. godine papa Inocent XII. odobrio kult blaženog „Augustina Dalmatinskog iz Reda propovjednika“!

