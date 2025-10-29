Rođen je kao Francuz, umro je kao Hrvat. Ovako se mladi novinar iz Francuske na Poljudu raspitivao o heroju iz Vukovara. Tada je u Splitu bila Jean-Michelova majka

Kasno sinoć objavili su hrvatski portali, a danas je potvrđeno obraćanjem javnosti ministra hrvatskih branitelja i potpredsjednika Vlade RH Tome Medveda da su pronađeni posmrtni ostaci vukovarskog i hrvatskog heroja Jean-Michela Nicoliera i još troje hrvatskih junaka, branitelja Vukovara. Hrvatska se opet ujedinila u ponosu, srcu i sjećanju — baš onako kako su emocije ispunile prije dvadesetak dana Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, kada je Jean-Michelova majka, gospođa Liliane, rekla na promociji knjige Ghislaina Duboisa "Moje uspomene na Hrvatsku – Jean-Michel, rođen kao Francuz, umro kao Hrvat" kako se nada da će pronaći tijelo svog sina.

A mi smo se danas tim povodom posebno sjetili jednog događaja iz ožujka ove godine u Splitu. Hrvatska nogometna reprezentacija u veličanstvenoj je predstavi pobijedila na prepunom Poljudu reprezentaciju Francuske. Veliki je to trijumf bio, povijesna pobjeda Vatrenih, i još jednom sve čestitke izborniku Daliću, kapetanu Modriću i momcima. Dovoljno je nakon utakmice bilo proći ulicama oko stadiona i vidjeti ozarena lica navijača.

Na tribini pored mene sjedio je mladi francuski novinar AFP-a – Alexandre. Utakmica počinje, preko istočne tribine razvijen je veliki transparent s fotografijom vukovarskog heroja Jeana-Michela Nicoliera. Mladi francuski novinar upitao me što znači taj transparent.

Rekao sam mu da je riječ o Francuzu, hrvatskom heroju Jeanu-Michelu Nicolieru, koji je iz rodnog Vesoula, gdje je preko televizije vidio patnje Hrvata u nametnutom ratu, odlučio doći u Hrvatsku i kao dragovoljac boriti se za slobodu i neovisnost naše Domovine.

"Želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju. Ja moram ići, ali vratit ću se. Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje", rekao je svojoj majci, koja ga je ispratila na vlak za Hrvatsku.

Rekao sam francuskom novinaru da je Jean-Michel zvjerski ubijen na Ovčari 20. studenoga 1991., zajedno s mnogim hrvatskim braniteljima, u teškom zločinu koji su počinili JNA i četnici nakon sloma herojske obrane grada Vukovara.

Onda sam francuskom kolegi pomogao na internetu pronaći sve o njegovom sunarodnjaku, hrvatskom heroju Jeanu-Michelu Nicolieru, pokazujući mu i dokumentarni film "Sve je bio dobar san", redatelja Branka Ištvančića i scenarista Antuna Ivankovića, koji smo svojedobno promovirali u Splitu.

Rekao sam mu da most u Vukovaru nosi njegovo ime i da su mu Hrvati podigli spomenik, da diljem Hrvatske stoje murali zahvalnosti s Jean-Michelovim likom. Zamolio sam ga da u Francuskoj pronese čast i slavu svog mladog sunarodnjaka, hrvatskog heroja Jeana-Michela Nicoliera.

Na poljudskim tribinama bili su majka i brat ovog francuskog dragovoljca, okruženi hrvatskim braniteljima. Tekst o tom događaju na Poljudu prenio je i francuski L'Équipe, kao i Jean-Michelov brat Paul na društvenim mrežama, uz zahvalu, emotikone srca i hrvatske zastave.

A Hrvatska je zahvalila još jednom — kao što zahvaljuje i danas, dok god stoji Grad i protječu vode dunavske...