Majka Jean-Michela Nicoliera: "Uvijek je govorio da su Hrvati dobri, bio je u pravu"

U trenutku koji je Hrvatska čekala više od tri desetljeća, majka francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, Lyliane Fournier, nije mogla sakriti emocije nakon potvrde da su pronađeni posmrtni ostaci njezina sina.

„Željela bih zahvaliti hrvatskoj vladi, posebno gospodinu ministru Tomi Medvedu. Svaki put kad sam tražila sastanak, uvijek je bio tu, prisutan za mene. Jean-Michel me zvao kad je bio tu, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi — i bio je u pravu. Mislim na sve druge obitelji koje još traže svoje nestale i nadam se da će i oni doživjeti ovu radost koju ja imam danas“, kazala je Fournier, jedva suzdržavajući suze.

Pronađeni posmrtni ostaci Nicoliera, francuskog dobrovoljca ubijenog na Ovčari 1991. godine, za njegovu obitelj znače završetak dugog razdoblja iščekivanja i borbe za istinu.

„Francuski pravosudni sustav nastavio je istragu i surađivao s hrvatskim vlastima. Danas mislim na sve hrvatske obitelji i obitelji diljem svijeta koje još tragaju za svojim nestalima. Nadam se da će jednog dana pronaći mir — a Jean-Michelu želim da počiva u miru“, poručio je njegov brat Paul.

Nakon više od tri desetljeća, Jean-Michel Nicolier, čovjek koji je iz Francuske došao braniti Hrvatsku, napokon će imati svoje mjesto pod hrvatskim nebom — među onima koje je volio i za koje je dao život.