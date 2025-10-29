Pronađeno je tijelo Jeana Michela Nicoliera, majka i brat stigli u Vukovar

Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jeana-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je život dao braneći Vukovar 1991. godine.U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro u Vukovaru obavljena je i dentifikacija ostataka, a uskoro se očekuje i konferencija za novinare.

U Vukovar je jutros stigla i majka Nicoliera, Lyliane Fournier, koja već više od tri desetljeća traga za sinovim posmrtnim ostacima. U Hrvatsku stiže i Jeanov brat Paul Nicolier. Prisutan i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Jean-Michel Nicolier, rođen u Francuskoj 1966. godine, u Hrvatsku je stigao 1991. i priključio se obrani Vukovara. Nakon pada grada, odveden je iz vukovarske bolnice na Ovčaru, gdje mu se od tada gubi svaki trag.

Posthumno je odlikovan Redom Nikole Šubića Zrinskog, a 2014. godine pješački most preko rijeke Vuke u Vukovaru dobio je njegovo ime. Godinu kasnije, pokraj mosta je postavljeno i njegovo spomen-poprsje — trajni podsjetnik na hrabrost stranog dragovoljca koji je Vukovar i Hrvatsku zavolio kao svoju domovinu.