Rijetko viđena gužva iz smjera Srinjina i Žrnovnice. Neki su satima putovali na posao: Evo u čemu je problem

Jutro na splitskom području obilježio je prometni kolaps kakav se, prema riječima čitatelja, dugo ne pamti. Gužve su počele već oko 6:30, a stanje se iz minute u minutu samo pogoršavalo.

Najgore je bilo vozačima koji su u Split pokušavali ući iz smjera Omiša, Srinjina i Žrnovnice, gdje su, prema svjedočanstvima građana, neki u kolonama čekali satima. Promet se odvijao iznimno sporo, a na pojedinim dionicama nastali su gotovo potpuni zastoji.

Jedna čitateljica javlja kako joj je za dionicu koju inače prijeđe za svega sedam minuta jutros trebalo čak pola sata, dok su drugi vozači iz okolnih mjesta proveli znatno više vremena zaglavljeni u nepreglednim kolonama.

Glavni uzrok problema bili su radovi na cesti, koji su dodatno usporili ionako opterećen promet. Kako tvrde ogorčeni vozači, riječ je o relativno malom zahvatu koji je izazvao goleme posljedice.

"Raskopali su metar puta metar rupu. Stavili semafor i evo šta se dogodilo", poručuju nezadovoljni građani.

Zbog svega, brojni građani jutros apeliraju na oprez i strpljenje, ali i savjetuju svima koji ne moraju na put da izbjegnu izlazak. "Tko ne mora, nek ne izlazi iz kuće", poručuju oni koji su satima ostali zarobljeni u kolonama.