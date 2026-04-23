Rekonstrukcija splitske Rive uskoro kreće? Gojak (HDZ): "Sve je na Gradskom vijeću Grada Splita"

Splitska Riva, jedan od najprepoznatljivijih simbola grada i svakodnevno okupljalište građana, nakon gotovo dvadeset godina mogla bi dobiti novo ruho. Na tu je temu na Gradskom vijeću govorio vijećnik HDZ-a Josip Gojak, istaknuvši kako projekt nije važan samo zbog estetskog uređenja, nego i zbog komunalnih zahvata koji bi trebali riješiti dugogodišnje probleme.

"Jučer smo sa zadovoljstvom dočekali vijest o najavi skore rekonstrukcije splitske Rive, dnevnog boravka Splićanki i Splićana. Nakon gotovo dvadeset godina, ovaj važan dio i simbol našeg grada dočekat će novo ruho", kazao je Gojak. Dodao je kako je gradonačelniku Tomislavu Šuti postavio pitanje o rokovima vezanima uz projekt, odnosno o ishođenju građevinske dozvole, provedbi postupka javne nabave i početku same realizacije, ali i o širem prostornom kontekstu uređenja.

Tri ključne koristi projekta

Prema riječima Josipa Gojaka, rekonstrukcija Rive donosi višestruku korist za grad. "Korist ovog projekta je trostruka. Osim unaprjeđenja urbane opreme, intervencije u opločenje i uvođenje novih elemenata, predviđa se i rješavanje problema odvodnje - fekalne, oborinske, kao i odvodnje sumpornih voda", rekao je. Time projekt, smatra, nadilazi puko vizualno uređenje prostora te ulazi u domenu ozbiljnog infrastrukturnog zahvata koji bi trebao poboljšati funkcionalnost jednog od najfrekventnijih dijelova Splita.

Govoreći o dinamici projekta, Gojak je prenio informacije koje je iznio gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Gradonačelnik Tomislav Šuta je izvijestio da je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, da se provedba postupka javne nabave također očekuje uskoro, s ciljem da se već kroz ovu godinu izvođač radova uvede u posao", naveo je. To znači da bi, ako administrativni i natječajni procesi budu tekli prema planu, prvi konkretni koraci na terenu mogli uslijediti već ove godine.

Riva kao dio šire vizije uređenja obale

Gojak je posebno naglasio kako rekonstrukciju Rive ne treba promatrati izdvojeno, nego kao dio šireg urbanističkog koncepta razvoja gradske obale. "Ono što je u cijeloj priči ključno jest širi prostorni kontekst i ciklus uređenja obale kojem svjedočimo. Rekonstrukcija Rive predstavlja nezaobilazan dio vizije povezivanja cijelog grada jedinstvenom šetnicom, koja će se protezati od samog istoka pa sve do Marjana", poručio je.