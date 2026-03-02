Račun iz popularnog kafića 'podigao' pravu prašinu među Splićanima! Da čujemo vaše mišljenje...

- Kava sa šlagom? Jesmo li šlag i ja u istoj prostoriji? - stoji u opisu fotografije koju je podijelio korisnik Reddita, a čija je objava izazvala pravi val reakcija na društvenim mrežama nakon što je podijelio račun iz kafića na Žnjanu.

Na računu se jasno vidi da je piće, kava s mlijekom velika, nescaffe i kava sa šlagom velika, koštaju 10 eura, što je mnoge natjeralo da komentiraju i podijele svoja mišljenja.

- Koliki su im najmovi, bit će to puno gore kad krene sezona - piše drugi korisnik.

- Biznismeni imaju svoj aparat pa doma piju kavu jer nemaju vremena laprdat po kafićima, rulja koja nema za kiflu pune kafiće i kukaju kako je skupa kava - nižu se komentari.

- Dođite u Slavoniju. Kod nas kava 2 eura. Šlag kipi koliko ga ima u šalici. Nit smo škrti nit gramzivi, ali bome nemamo ni love kao vi - stoji u sljedećem komentaru.

Koliko ste spremni platiti običnu kavu s mlijekom i šlagom u kafiću na popularnoj lokaciji poput Žnjana? Do 2 eura – prihvatljivo

Od 2 do 2.50 eura – može proći

Iznad 2.50 eura preskupo

Više od 3 eura – apsurdno, ne bih platio/la

Korisnik Reddita se šaljivo zapitao jesu li šlag i on u istoj prostoriji, a objava je ubrzo pokrenula raspravu među Splićanima o visokim cijenama kave u popularnim turističkim zonama.

Dok su neki komentatori istaknuli da je poskupljenje razumljivo zbog sezonskih troškova i rasta cijena, drugi su izrazili nezadovoljstvo, smatrajući da su cijene pretjerane za prosječnog posjetitelja.

Iz gore napisanih komentara, vidljivo je da su se javili i korisnici iz Slavonije. Kod njih je, prema pisanju, cijena 2 eura za istu kavu.

- Porez na budale. Čestitam, prolazite test, dođite nam opet - piše korisnik Reddita.