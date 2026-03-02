Račun iz popularnog kafića 'podigao' pravu prašinu među Splićanima! Da čujemo vaše mišljenje...

- Kava sa šlagom? Jesmo li šlag i ja u istoj prostoriji? - stoji u opisu fotografije koju je podijelio korisnik Reddita, a čija je objava izazvala pravi val reakcija na društvenim mrežama nakon što je podijelio račun iz kafića na Žnjanu.
Na računu se jasno vidi da je piće, kava s mlijekom velika, nescaffe i kava sa šlagom velika, koštaju 10 eura, što je mnoge natjeralo da komentiraju i podijele svoja mišljenja.
- Koliki su im najmovi, bit će to puno gore kad krene sezona - piše drugi korisnik.
- Biznismeni imaju svoj aparat pa doma piju kavu jer nemaju vremena laprdat po kafićima, rulja koja nema za kiflu pune kafiće i kukaju kako je skupa kava - nižu se komentari.
- Dođite u Slavoniju. Kod nas kava 2 eura. Šlag kipi koliko ga ima u šalici. Nit smo škrti nit gramzivi, ali bome nemamo ni love kao vi - stoji u sljedećem komentaru.
Korisnik Reddita se šaljivo zapitao jesu li šlag i on u istoj prostoriji, a objava je ubrzo pokrenula raspravu među Splićanima o visokim cijenama kave u popularnim turističkim zonama.
'Ma, šta Splićani grintaju?' Mislili smo da je cijena kave na Rivi 'paprena', ali ovo nas je razuvjerilo!
Dok su neki komentatori istaknuli da je poskupljenje razumljivo zbog sezonskih troškova i rasta cijena, drugi su izrazili nezadovoljstvo, smatrajući da su cijene pretjerane za prosječnog posjetitelja.
Iz gore napisanih komentara, vidljivo je da su se javili i korisnici iz Slavonije. Kod njih je, prema pisanju, cijena 2 eura za istu kavu.
- Porez na budale. Čestitam, prolazite test, dođite nam opet - piše korisnik Reddita.
U poznatom splitskom kafiću kava i dalje po starim cijenama: Kako je to moguće?
Kava poskupjela dvostruko, a kilo krumpira šest puta: Kako bi danas izgledale cijene u kunama?