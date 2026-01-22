Pušteni svi iz EPPO slučaja s igricom i aplikacijom za digitalno glasanje, potvrdio nam je odvjetnik prvoosumnjičene Viktorije Knežević

Nakon ispitivanja u postupku kojeg je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu (EPPO), u četvrtak su na slobodu pušteni svi osumnjičeni.

Prvoosumnjičena Viktorija Knežević također je ispitana te puštena, potvrdio nam je to i njen odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, a dubrovačka odvjetnica i bivša saborska zastupnica te još uvijek aktivna članica stranke Centar sumnjiči se zbog pronevjere europskog novca vezano za dva projekta, ukupno vrijedna oko 2,5 milijuna kuna.

Puštena je još jučer i D.B. koja se pak sumnjiči za sudjelovanje u sumnjivim radnjama u jednom projektu, pri izradi softvera i aplikacije za digitalno glasovanje 'Liquid democracy'. Ona je ispitana i puštena te nad njom još uvijek nije otvorena istraga, potvrdio nam je njen odvjetnik Toni Ivandić.

-Jučer je uhićena, provedene su hitne dokazne radnje te su oduzeti laptopi i mobiteli, nakon ispitivanja je puštena te čekamo odluku EPPO-a. - kaže poznati zagrebački odvjetnik, dodajući kako je njegova branjenica iznijela obranu te se ne osjeća krivim.

Neslužbeno doznajemo: Sumnja se u financijske malverzacije na dva projekta

Pored Knežević, osumnjičena je njena kći Vega te još dvije dvije osobe koje su sudjelovale u projektima sufinanciranim europskim novcem.

Kako neslužbeno doznajemo, sumnja se u financijske malverzacije na dva projekta: edukativne videoigrice 'My Dubrovnik' gdje su igrači postajali gradonačelnici Dubrovnika kojeg su onda morali uspješno voditi (znatno jednostavnija varijanta Sin Cityja) te 'Liquid democracy', softveru i aplikaciji za digitalno glasovanje.

Igrica je bila sufinancirana sredstvima EU do 85 posto (ukupni trošak je nekih milijun i pol kuna), kao i drugi projekt koji je bio 'težak' oko milijun kuna. U oba slučaja je bila uključena Knežević, a provjerava se period od početka ovog desetljeća.

Navodno su zaplijenjeni i neki uređaji kupljeni nedavno...

Izuzet je opsežan dokazni materijal, više sati su policajci proveli u uredu dubrovačke odvjetnice u Atlant centru u Gružu. Navodno su zaplijenjeni i neki uređaji kupljeni nedavno, godinama nakon perioda koji je pod povećalom europskih istražitelja, dok su osumnjičeni sami istražiteljima kazali na kojim uređajima se nalazi dokumentacija i programi koji su rađeni u sklopu ovih projekata, što je argument obrane da nikakve pronevjere nije bilo. Osumnjičeni tvrde kako su oba projekta prihvaćena bez ikakvih problema u vrijeme nastajanja, da su i tada obavljene provjere te je sve bilo 'čisto', posao je obavljen prema dokumentaciji, jer inače ne bi ni dobili EU sredstva...

Jučer je službeno objavljeno samo nekoliko rečenica na internet stranicama Ureda europskog javnog tužitelja.

'U suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom, danas 21. siječnja 2025. Ured provodi hitne dokazne radnje u Hrvatskoj.

Radnje se odnose na pet osoba i tri pravne osobe za koje postoji sumnja da su počinile kaznena djela subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava u vezi s dvama projektima financiranima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF).'