Puštena osumnjičena u slučaju pronevjere europskog novca, bivša saborska zastupnica i članica Centra Viktorija Knežević sumnjiči se za pronevjeru u projektima 'teškim' 2,5 milijuna kuna

Osumnjičena D.B. u postupku kojeg je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu (EPPO) zbog pronevjere europskog novca vezano za izradu softvera i aplikacije za digitalno glasovanje 'Liquid democracy' jučer je ispitana i puštena te nad njom još uvijek nije otvorena istraga, potvrdio nam je njen odvjetnik Toni Ivandić.



-Jučer je uhićena, provedene su hitne dokazne radnje te su oduzeti laptopi i mobiteli, nakon ispitivanja je puštena te čekamo odluku EPPO-a. - kaže poznati zagrebački odvjetnik, dodajući kako je njegova branjenica iznijela obranu te se ne osjeća krivim.

Ostali osumnjičeni i projekti

Jedna je od pet osumnjičenih u postupku u kojem je glavna osumnjičena Viktorija Knežević, dubrovačka odvjetnica te članica stranke Centar, kao i njena kći Vega te još dvije dvoje osumnjičenih za pronevjeru oko 2,5 milijuna kuna na dva projekta koja su sufinanciranja europskim novcem.



Kako neslužbeno doznajemo, sumnja se u financijske malverzacije na dva projekta: edukativne videoigrice 'My Dubrovnik' gdje su igrači postajali gradonačelnici Dubrovnika kojeg su onda morali uspješno voditi (znatno jednostavnija varijanta Sin Cityja) te 'Liquid democracy'. Na oba projekta je bila uključena Knežević.



Igrica je bila sufinancirana sredstvima EU do 85 posto (ukupni trošak je nekih milijun i pol kuna), kao i drugi projekt koji je bio 'težak' oko milijun kuna. U oba slučaja provjeravaja se period od početka ovog desetljeća.

Istražitelji su tijekom srijede ujutro priveli Knežević te ostale osumnjičene, izuzet je opsežan dokazni materijal, a čak navodno i neki uređaji kupljeni nedavno, godinama nakon perioda koji je pod povećalom europskih istražitelja. Navodno postoje opsežni dokazi koji sugeriraju da je posao doista odrađen, da postoji i dokumentacija u tom smjeru, a što će obrana pokušati uvjeriti nadležne. Inkriminirajućih je, kako neslužbeno doznajemo, tek nekoliko poruka između osumnjičenih koje mogu imati dvojaku značenje. Osumnjičeni tvrde kako su oba projekta prihvaćena bez ikakvih problema u vrijeme nastajanja, da su i tada obavljene provjere te je sve bilo 'čisto', posao je obavljen prema dokumentaciji, jer inače ne bi ni dobili EU sredstva, tvrde osumnjičeni...

Službena objava EPPO-a

Jučer je službeno objavljeno samo nekoliko rečenica na internet stranicama Ureda europskog javnog tužitelja.

'U suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom, danas 21. siječnja 2025. Ured provodi hitne dokazne radnje u Hrvatskoj.



Radnje se odnose na pet osoba i tri pravne osobe za koje postoji sumnja da su počinile kaznena djela subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava u vezi s dvama projektima financiranima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF).'