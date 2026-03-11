Puljak o Spaladium Areni: "Problem Spaladium Arene je stvorio HDZ svojim poznatim kriminalnim i korupcijskim politikama"

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljka oglasio se o Spaladium Areni koja je danas ponovno "otvorena" nakon više od tri godine.

Objavu Ivice Puljka prenosimo u cijelosti.

SPALADIUM ARENA: DEMANTIRANJE LAŽI ČINJENICAMA ILI KAKO JE HDZ BANKAMA POKLONIO 5,7 MILIJUNA EURA VAŠEG NOVCA

Priča se po gradu, a onda priče dođu i do mene. Iako sam rekao da se neću aktivno baviti politikom jer živim od svoje profesije kojoj se moram posvetiti, HDZ-ovcima su stalno puna usta mog imena i prezimena, a ovaj put povod je Spaladium Arena. Pa kad je već tako, red je da demantiramo laži koje guraju u medije, isključivo činjenicama:

- cijeli problem Spaladium Arene nastao je u režiji HDZ-a, od početka do kraja,

- stečaj nad Arenom pokrenut je od strane povjerenice HDZ-a, gospođe Mirne Veže,

- banke su tužile Grad i tražile odštetu, kroz nekoliko sudskih procesa,

- sve sudske procese Grad je dobio, zahvaljujući najviše profesoru Kružiću i odvjetniku Peronji - za očekivati je da bismo dobili i sve ostale sudske procese protiv banaka,

- dok sam bio gradonačelnik mi smo u procesu nadmetanja Arenu dobili za 2 501 EUR,

- Trgovački sud je to poništio, pod izlikom da je grad “prekršio javni moral”, a Ustavni sud je dao za pravo Gradu,

- to je otvorilo put da se Arena zaista dobije za 2 501 EUR,

- gradonačelnik Šuta je bankama Arenu platio 5,7 milijuna EURA, potpuno nepotrebno. To je novac koji je mogao završiti u splitskim vrtićima, školama ili dvoranama, a završio je na računima banaka.

Otkup potraživanje su mogli napraviti svi do sada: Andro Krstulović Opara tijekom 4 godine, Blaženko Boban tijekom 9 godina, Andrej Plenković tijekom 10 godine, a nisu. Sve to dovoljno govori o “genijalnosti” Tomislava Šute da bankama plati 5 milijuna EUR više nego što je potrebno za nekretninu koja je u lošem stanju.

U zaključku: problem Spaladium Arene je stvorio HDZ svojim poznatim kriminalnim i korupcijskim politikama. Svi ostali su u procesu pokušali pomoći, ali se HDZ nije dao, nego je pogodovao bankama i besmisleno trošio javni novac. Nažalost, sada taj isti HDZ nastavlja dalje. A onda koristi sve kanale da zamagli sliku i optuži druge. Tako to radi mafija.