FOTO I VIDEO I to se dogodilo! Spaladium Arena "otvorena" nakon više od tri godine. Počelo čišćenje i priprema sanacije: "Stanje je očajno"

Spaladium Arena danas je ponovno otvorena nakon nekoliko godina izvan funkcije, a time je i službeno započeo proces njezina čišćenja i sanacije. Riječ je o prvom konkretnom koraku prema obnovi jednog od najvažnijih sportskih i manifestacijskih prostora u Splitu, koji je godinama propadao izvan upotrebe.

Početak radova započeo je danas kod ulaza na nivou 0 kojem se pristupa s velikog parkirališta ispred Arene, okrenutog prema Brodogradilištu. Na terenu su odmah angažirane gradske službe i žurne intervencijske ekipe, čime je otvorena nova faza u pokušaju da se ovaj objekt vrati u funkciju.

Tomislav Šuta: "Od danas kreće priprema za samu sanaciju"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kazao je da je riječ o danu kojim završava višegodišnje razdoblje proceduralnih prepreka i započinje konkretan rad na obnovi objekta.

"Ovo je dan kada smo otvorili Spaladium Arenu, nakon svih proceduralnih prepreka koje su unazad nekoliko godina bile. Kao što se može vidjeti, Spaladium Arena je pod vodom i od danas kreće priprema za samu sanaciju. Vatrogasci su na terenu, kao i djelatnici Vodovoda i kanalizacija i Čistoće Split. Poduzimaju se sve mjere kako bi sudski vještak ušao u samu Arenu. Treba se sada započeti postupak javne nabave za sanaciju objekta. Ono što je bitno je da smo osigurali novce u suradnji s Vladom RH u smislu same sanacije, trošak još ne znamo, postoje razna nagađanja. Ali to ćemo prepustiti struci da odredi", rekao je Šuta.

Dodao je kako je stanje u objektu izrazito loše te da je posljedica ranijih odluka.

"Kao što se može vidjeti, Arena je u lošem stanju, a to je problem prošlih loših odluka. Imamo to što imamo, idemo naprijed da se ovo riješi. Teško mi je govoriti o nekakvom trošku, ali stanje je loše, očajno i jako loše, ali tu smo da riješimo situaciju."

Govoreći o budućem upravljanju Arenom i gradskim manifestacijama, Šuta je naglasio da će biti potrebne organizacijske promjene.

"Važno je naglasiti da firma Žnjan d.o.o. zbog procedure više ne može organizirati razne gradske manifestacije i sada ćemo morati ići u drugom smjeru. Tako da je moguće da bude neka nova firma koja će upravljati Spaladium Arenom i manifestacijama u Gradu Splitu. Ovo je objekt koji zaslužuje pozornost i kvalitetno upravljanje, a kada se to sve spoji to mora biti od interesa za Grad Split", kazao je.

Na kraju je upozorio da će se pravi razmjeri štete znati tek nakon ulaska u unutrašnjost objekta.

"Tek kada se ovdje upale svjetla, moći ćemo vidjeti što se događa. Za sada nema struje u Areni, a nije ni voda priključena", zaključio je.

Vatrogasci: "Voda se povlači, ali razmjeri štete tek će se utvrditi"

Petar Bućan, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, rekao je da se stanje na terenu postupno stabilizira, ali da je još prerano za konačne procjene.

"Nivo vode pada, po nekim saznanjima oko 4.000 kvadratnih metara u Areni bilo je poplavljeno. Teško je u startu procijeniti, vidjet ćemo što nas još čeka", rekao je Bućan.

Vodovod i kanalizacija: "Problem nisu priključci, nego interne instalacije"

Direktor gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija, Ivica Perić, istaknuo je da prodor vode nije povezan s javnim vodoopskrbnim sustavom.

"Prodor vode u Arenu nije došao iz javnog vodoopskrbnog sustava, ovdje je voda isključena kada se Arena prestala koristiti. Neće biti problema vraćanja priključka na vodoopskrbu i odvodnju. Međutim, problem su interne instalacije koje će se trebati detaljno ispitati i provjeriti", naglasio je Perić.

Čistoća Split: "Oko Arene može se urediti za nekoliko dana"

Direktor Čistoće Split, Vlado Pehar, rekao je da su ekipe već na terenu te da će se prvi zahvati odvijati u koordinaciji s Gradom i ostalim službama.

"Došli smo u Arenu i provjeravamo što sve moramo raditi. Dalje ćemo u dogovoru s Gradom i službama odrađivati poslove, tu je 20-ak ljudi i strojeva. Dio oko Arene se može kroz dva-tri dana dovesti u red, a dijelovi unutra se još moraju ispitati. Puno ćemo konkretnije raditi kada se steknu sigurni uvjeti za naše radnike", naglasio je Pehar.

Otvaranjem Spaladium Arene i ulaskom prvih službi na teren napravljen je važan iskorak prema obnovi objekta koji je godinama bio simbol zastoja i neiskorištenog potencijala.