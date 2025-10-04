Pukštas nakon pobjede: "Moram još unaprijediti igru na lopti"

Nogometaši Hajduka upisali su minimalnu pobjedu 0:1 protiv Vukovara u susretu devetog kola SuperSport HNL-a. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 77. minuti kada je Rokas Pukštas preciznim udarcem donio Splićanima nova tri boda.

Nakon susreta, strijelac pobjedničkog pogotka Rokas Pukštas osvrnuo se na izvedbu momčadi i vlastitu igru:

"Kao momčad nismo imali dobru energiju, to moramo popraviti. Pokazali smo strast i na kraju riješili posao. Tri boda su najvažnija, ali jasno je da još imamo prostora za napredak. Kod gola sam se fokusirao na stvaranje prostora i to mi se isplatilo — zahvalan sam i suigračima čije su kretnje omogućile da dođem u pravu poziciju."

Pukštas je dodao kako Hajduku slijedi zahtjevan period s pet uzastopnih gostujućih utakmica: "Bit će to izazov za sve nas. Osjećam da igram dobro, suigrači me guraju u prave situacije, no moram još unaprijediti igru na lopti i pokušati stvarati više prilika."