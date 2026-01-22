Prije deset dana vrijeđao policajce, sada uhvaćen za volanom bez vozačke

Na sud su policijski službenici odveli 39-godišnjeg vozača kojeg su u utorak, 20. siječnja 2026.godine zaustavili na području Splita oko 21 sat. Obavljenom provjerom utvrđeno je da 39-godišnjak upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom.

Uhićen je i uz optužni prijedlog je odveden na sud. Zanimljivo je da je prije deset dana vrijeđao i omalovažavao policijske službenike.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana. Sud ga je pustio na slobodu.