Prije deset dana vrijeđao policajce, sada uhvaćen za volanom bez vozačke

Policija je zaustavila 39-godišnjaka

Na sud su policijski službenici odveli 39-godišnjeg vozača kojeg su u utorak, 20. siječnja 2026.godine zaustavili na području Splita oko 21 sat. Obavljenom provjerom utvrđeno je da 39-godišnjak upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom.

Uhićen je i uz optužni prijedlog je odveden na sud. Zanimljivo je da je prije deset dana vrijeđao i omalovažavao policijske službenike.

Vikao, psovao i vrijeđao policajku: 39-godišnjak priveden nakon incidenta kod Sinja

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana. Sud ga je pustio na slobodu.

 

