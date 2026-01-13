Vikao, psovao i vrijeđao policajku: 39-godišnjak priveden nakon incidenta kod Sinja

Nadležnom prekršajnom sudu priveden je 39-godišnji muškarac koji je u subotu, 10. siječnja 2026.godine u mjestu Grab, nakon što su policijski službenici Policijske postaje Sinj zaustavili vozilo u kojem se nalazio kao suvozač, vrijeđao i omalovažavao policijske službenike koji su postupali. Odmah nakon zaustavljanja vozila, 39-godišnjak je izašao iz vozila i počeo vikati na policijske službenike. Bezrazložno ih je počeo vrijeđati i psovati, a posebno pogrdnim i ponižavajućim riječima vrijeđao je policijsku službenicu. Nastavio je kršiti javni red i mir tijekom čitavog postupanja policijskih službenika i tijekom dovođenja u policijsku postaju.

Muškarac koji je pripadnik navijačke skupine, čijim okupljanjem je prijetio, do sada je pravomoćno kažnjen zbog narušavanja javnog reda i mira i vrijeđanja policijskih službenika i evidentiran kao višestruki počinitelj prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o sprječavanju nasilja u obitelji i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Uhićen je i doveden u policijsku postaju. Utvrđeno je da se nalazi u alkoholiziranom stanju. Izmjerena mu je koncentracija od 0,76 g/kg.

Kada je smješten u prostoriju za zadržavanje, čitavo vrijeme je bio agresivan, udarao je rukama o rešetke, skinuo je sa sebe odjeću kojom je pokušao prikriti video nadzor i pokušao se ozlijediti. S obzirom na to da se nalazio u rastrojenom stanju odveden je u bolnicu. Nakon pregleda je otpušten i ponovno doveden u policijsku postaju.

S obzirom na to da je 39-godišnjak ponavljač prekršaja iz, uz optužni prijedlog odveden je na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

Nakon provedenog postupka donesena je presuda da je 39-godišnjak kriv za počinjeni prekršaj i izrečena mu je uvjetna kazna. Nakon toga je pušten na slobodu.

"Na presudu ćemo uložiti žalbu jer izrečena kaznu smatramo neprimjerenom, istom neće biti ostvarena ni specijalna, a ni generalna prevencija, posebno kada imamo u vidu dosadašnju prijavljivanost počinitelja. Ujedno je smatramo i omalovažavajućom prema policijskim službenicima, a posebno prema policijskim službenicama", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.