Prijave zatvorene! Sinj se sprema za najbolju Tripicijadu dosad

Zatvorene su prijave za ovogodišnju Tripicijadu.

Na ovogodišnjem gastronomskom natjecanju snage će odmjeriti maksimalnih 30 ekipa, što potvrđuje ogroman interes za ovu tradicionalnu sinjsku manifestaciju, javljaju iz grada Sinja.

Tripicijada ni ove godine neće biti samo lokalna fešta jer uz ekipe iz Sinja, svoj su kulinarski izazov najavili i sudionici s Hvara, iz Slavonije te susjedne Bosne i Hercegovine, što natjecanju daje poseban šarm i raznolikost okusa.

Najbolje tripice ocjenjivat će stručni ocjenjivački sud, koji će pratiti sve od tehnike pripreme do završnog okusa, mirisa i prezentacije. Konkurencija će biti jaka, a kreativnost natjecatelja kao i svake godine, nepresušna.

Organizator je, kao i svake godine, osigurao tripice, plinske boce i piće, dok će ekipe donijeti vlastitu opremu i svoje tajne začine. Posjetitelje očekuje odlična atmosfera, vrhunska druženja, uz dobru glazbu, puno spize, dobroga vina i dalmatinskog šušura.

Natjecanje će se održati u petak, 13. veljače, u velikom šatoru na Trgu dr. Franje Tuđmana, u sklopu Krnjevalskih dana.

Hvala svima na iznimnom interesu, vidimo se na Tripicijadi - izvijestili su.