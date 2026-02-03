Što se to priprema u Sinju? Tradicionalni gastronomski događaj opet će biti pravi hit

Iz Grada Sinja objavili su kako će i ove godine organizirati Tripicijadu, tradicionalni gastronomski događaj posvećen pripremi tripica. Manifestacija će se održati u sklopu Krnjevalskih dana u petak, 13. veljače 2026., u velikom šatoru na Trgu dr. Franje Tuđmana.

Dugogodišnja tradicija i cilj manifestacije

Tripicijada je dugogodišnja sinjska tradicija koja okuplja kuhare, ljubitelje domaće kuhinje i sve koji uživaju u autohtonim okusima. Kako navode organizatori, cilj događaja je očuvanje i promocija pripreme tripica, a poziv je upućen svim lokalnim meštrima i meštrovicama od kužine da predstave svoje recepte i kulinarsko umijeće.

Prema objavi Grada, za sve kuharske ekipe osigurani su tripice, plinske boce i piće. Sudionici pritom trebaju donijeti vlastite plamenike, lonce i teće, kao i svoje začine te “tajne dodatke” prema vlastitim recepturama.

Prijave otvorene do 9. veljače

Broj prijava je ograničen, a prijave su otvorene do ponedjeljka, 9. veljače 2026., do 12 sati. Prijaviti se moguće putem kontakta 095/523-9321 (Edo Crljen).