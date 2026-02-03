Gastronomska poslastica u Sinju: Tripicijada ponovno okuplja ljubitelje domaće kuhinje

Sinj će i ove godine biti domaćin omiljenog gastronomskog događaja Tripicijade, koja će se održati u sklopu Krnjevalskih dana u petak, 13. veljače 2026., u velikom šatoru na Trgu dr. Franje Tuđmana.

Tripicijada je dugogodišnja sinjska tradicija koja okuplja vrsne kuhare, ljubitelje domaće spize i sve one koji uživaju u autohtonim okusima. Cilj ovog događaja je očuvanje i promocija pripreme tripica, a organizatori i ove godine pozivaju sve lokalne meštre i meštrovice od kužine da pokažu svoje kulinarsko umijeće i jedinstvene recepte.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za sve kuharske ekipe osigurani su tripice, plinske boce i piće, dok sudionici donose vlastite plamenike, lonce, teće te svoje posebne začine i tajne dodatke.

Broj prijava je ograničen, a prijave su otvorene do ponedjeljka, 9. veljače 2026., do 12:00 sati.

Prijaviti se možete na broj 095/523-9321 (Edo Crljen).

Ne propustite priliku za vrhunsku zabavu, druženje i uživanje u tradicionalnim sinjskim delicijama.