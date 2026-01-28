Pričali smo s dalmatinskim Srbinom koji snima napuštena sela u zaleđu: "Sanjao sam djedovinu, zavičaj nikada neće izaći iz mene"

YouTube kanal Born in Dalmatia je mjesto gdje tisuće ljudi iz svih dijelova svjeta gledaju prizore zapuštenih i napuštenih sela u dalmatinskom zaleđu i sreću zaboravljene ljude. Iza kanala stoji 40- godišnji Milorad Tomasović koji je 1995. godine, s deset godina, napustio rodno selo Smrdelje kod Kistanja. Ovih je dana kanal privukao pažnju nakon što je objavio snimke iz zaboravljenog sela Velika Glava kod Skradina koje su pogledale tisuće ljudi.

Gotovo sva sela iz poznate Arsenove pjesme Posljednji tango u Đevrskama gledatelji su mogli vidjeti na kanalu. I još mnoštvo njih. No, više nema ni tanga i svjetlosnih efekata. Nakon posljednjeg tanga u Đevrskama ostali su prizori dalmatinskog krša u kojemu su zmije češći prolaznici nego ljudi i nemilosrdna ljepota koju kamerom hvata kanal Born in Dalmatia.

"Srce mi je bilo puno kad sam došao"

Iako već 31 godinu živi u Vojvodini, Milorad ima naglasak kao da je jučer došao iz Smrdelja. Od 2008. godine, kada je nakon rata prvi put došao u rodno selo, redovito obilazi zavičaj.

"Vojvođanska ravnica sušta je suprotnost mojem rodnom kraju, pa se ni nakon tri desetljeća još nisam priviknuo na ovo podneblje, jer mi genetika pripada kršu i kamenu. U svoje selo prvi sam put nakon Oluje došao 2008. godine. Trinaest godina sanjao sam djedovinu i te 2008. godine, na blagdan svetog Ilije, Bogu hvala, napokon sam stigao kući. Bio je to spoj radosti i tuge, doista teško opisiv. Tužno je bilo vidjeti pusto selo i sve drukčije nego što pamtim iz djetinjstva, a opet mi je srce bilo puno jer sam napokon bio tu, u dvorištu, promatrajući sve oko sebe. Pomiješane emocije.

Znao sam da zavičaj nikada neće izići iz mene, jer to je bilo doista bajkovito djetinjstvo i život u tim predivnim krajevima. Naravno, i svi moji preci potječu odatle, tako da je to neraskidiva veza. Odrastati na selu s brojnom obitelji, uz ovce, kravu, koze i sve druge domaće životinje, po meni je idealno za oblikovanje jednog čovjeka.

To me prati i danas, pogotovo ljubav prema životinjama i tom tipičnom bukovačkom životu, jer je u selu gotovo svaka obitelj imala stado ovaca. Zato se ovce često pojavljuju i u mojim snimkama, kao sinonim za ta stara, lijepa vremena", kaže na Milorad na početku razgovora.

Kad god dođe u zavičaj, snima. Pomaže mu i supruga

YouTube kanal Born in Dalmacija postoji nekoliko godina, a veliki uzlet posljednjih je mjeseci doživio na Instagramu i TikToku. Krš, ovce, pastiri i zaboravljena sela su njegova inspiracija.

"Još u mlađim danima pokazivao sam zanimanje za fotografiranje, a kasnije sam se doista zaljubio u snimanje. Naravno, kad god bih došao u zavičaj, inspiraciju bih pronalazio na svakom koraku. U početku sam snimao samo svoje selo, a kako se to ljudima svidjelo, počeo sam snimati i okolicu. Tako je sve krenulo.

Vjerovao sam u to što radim te bio izrazito uporan i strpljiv. Dalmatinska sela iznimno su mi inspirativna i autentična, svako na svoj način, kao i ljudi koji ondje žive, priroda, hramovi te stare kamene kuće koje me posebno privlače. Iskreno, sve se odvija spontano – doslovno tog dana odlučim što ću obići i snimiti.

U svemu tome veliku podršku i pomoć pruža mi supruga Sanja, koja nije rođena u ovim krajevima, ali je jako zavoljela Dalmaciju. Zimi je sve dosta tiho i doima se kao da su sela potpuno prazna, no nisu. Ljudi iz ovih krajeva ne vole previše govoriti pred kamerama, što i razumijem zbog svega što se događalo u prošlosti. Ipak, trudim se pronaći što više raspoloženih sugovornika", kaže Milorad.

"U obitelji i dalje pričamo tako"

Svi koji su pogledali videozapise, brzo su primijetili da je Milorad zadržao dalmatinski naglasak i govor. Ljeti je, kaže, više sugovornika koje sretne.

"Pozitivno je to što primjećujem sve veći broj obnovljenih kuća, a ljeti sela ponovno ožive, gotovo kao nekada. Mnogi dolaze obići svoja ognjišta, odmoriti se u ovom miru i netaknutoj prirodi. Ljudi iz ovih krajeva doista su snažno vezani uz svoj zavičaj.

Upravo zato moj kanal ima veliku gledanost, jer mnogi danas žive raseljeni diljem svijeta, a nostalgija ih ponovno vuče prema rodnom kraju. Mnoga sela po Dalmaciji izgledaju kao da su stala u vremenu. To mi se sviđa – nema velike modernizacije, daleko su od gradova, buke i tvornica, a upravo im to daje posebnu draž.

Mnogi mi pišu ili mi se javljaju kada me sretnu, govoreći koliko su oduševljeni snimkama, i to mi zaista puno znači te me dodatno motivira. Posebno im se sviđa moj govor, koji je autentičan jer se u obitelji i dalje tako govori. To su stvari koje čovjek treba čuvati od zaborava – svoj govor i običaje, jer upravo nas to krasi", dodaje.

"Ljudi su željni razgovora"

Zime su, ipak, tmurne i teške. Milorad u svojim videima većinom snima starije ljude koji su usamljeni u zaboravljenim selima.

"Velik broj gledatelja prati kanal i iz drugih krajeva, koji nemaju izravne veze s Dalmacijom. Danas, kada razgovaram s povratnicima iz Bukovice, Ravnih kotara, Knina i drugih krajeva koje obilazim, većina je željna razgovora. Kažu da im nedostaje narod i mlađi svijet te da im je drago što snimam njihova sela, kako ne bi bila zaboravljena i kako bi se ponovno čulo za njih.

Tu toplinu ljudi teško je osjetiti u gradovima. Ljubaznost, gostoprimstvo i prisnost danas se još mogu pronaći uglavnom u selima", kaže.

"Puno je predrasuda i straha. Svi se moramo vratiti Bogu"

Kanal Born in Dalmatia u mnogima budi nostalgiju, ali stvarnost sela u zaleđu - ovih ili onih, zbog ovoga ili onoga - nije nimalo radosna.

No, Milorad je optimist.

"Samo Bog dragi zna što će nam budućnost donijeti, ali smatram da će ljudi jednog dana sigurno ponovno početi tražiti i obnavljati svoja imanja na selu te se vraćati ondje živjeti. Možda ja to neću doživjeti ni vidjeti, ali vjerujem da će selo ponovno postati utočište mnogima. Ako sam svojim snimkama barem malo pridonio tome da ohrabrim ljude da se ponovno vrate u svoj zavičaj, makar i na kratko, to smatram velikim uspjehom.

Rodni kraj mi je u srcu i što sam stariji, čini mi se da me sve više vuče k sebi. Žilavi smo mi, opstajali smo u ovim krševitim prostorima kroz povijest, prošli svašta i preživjeli mnogo toga. Da nas danas nema, ove stare svetinje bile bi dokaz našeg postojanja", kaže Milorad.

"Mnogo je predrasuda i straha, a kako ih i ne bi bilo s obzirom na tešku prošlost. Ipak, smatram da život treba ići naprijed te da se svi mi, kao ljudi, trebamo popravljati i Bogu vraćati, kako bismo napokon izašli na pravi put", zaključuje.

