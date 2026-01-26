Dalmatinski Srbin iza YouTube kanala ‘Born in Dalmatia’ snimio zaboravljeno selo u Zagori

Iza YouTube kanala Born in Dalmatia stoji autor koji se kroz svoje videe vraća manje poznatim dijelovima Dalmacije, ponajprije Dalmatinskoj zagori, bilježeći prizore sela i njihove povijesti. U jednom od novijih videa u fokusu se našla i Velika Glava, selo smješteno u brdovitom dijelu šibensko-kninskog zaleđa.

Velika Glava nalazi se svega šest kilometara od Skradin, a njezini prvi stanovnici doselili su se iz Hercegovine još u 17. stoljeću. Tijekom povijesti mještani su se pretežito bavili trgovinom i rudarstvom, ponajviše zahvaljujući rudniku bakra u blizini, koji je prestao s radom nakon Drugog svjetskog rata.

Posebno teško razdoblje selo je proživjelo tijekom Domovinskog rata, kada se našlo na prvoj liniji obrane u skradinskom zaleđu. Položaje u Velikoj Glavi i obližnjim Dubravicama držali su pripadnici 113. šibenske brigade, sprječavajući prodor postrojbi JNA prema Skradinu i dalje prema Šibenik.

U godinama prije rata stariji mještani uglavnom su se bavili stočarstvom, dok je radno aktivno stanovništvo posao pronalazilo u tvornicama u Šibeniku i Skradinu. Osamdesetih godina prošlog stoljeća selo je brojalo oko 300 stanovnika, dok ih danas ima tek tridesetak. Tragovi ratnih razaranja i dalje su vidljivi na mnogim kućama, čak i tri desetljeća kasnije. Među prezimenima koja se vežu uz selo nalaze se Vujko, Damjanić, Pavasović, Pamučar, Pozder i Seper.

Većina stanovnika danas živi raseljena diljem svijeta – od Sjedinjenih Američkih Država do Australije. Ipak, tijekom ljeta mnogi se vraćaju u rodni kraj, obnavljaju kuće i oživljavaju selo barem na nekoliko tjedana, uz druženja i tradicionalnu igru balota koja i dalje okuplja stare i nove generacije.