Preminula legendarna splitska glumica Jasna Malec Utrobičić

Preminula je velika splitska glumica Jasna Malec Utrobičić, nezaboravno lice splitske kazališne i televizijske scene.

Svojim je ulogama, karizmom i predanošću ostavila snažan trag u umjetnosti i u srcima publike.

Splitsko kazalište i hrvatska kultura izgubili su iznimnu umjetnicu, a svi koji su je poznavali pamtit će je po toplini, talentu i neizmjernoj ljubavi prema glumi

Vijest o njezinoj smrti potvrdili su članovi obitelji u nedjelju navečer.

Jasna je odigrala niz filmskih, televizijskih i kazališnih predstava. Najveći trag je ipak ostavila u splitskom HNK u kojem je igrala preko tri desetljeća, a veliku popularnost je stekla u glumeći ulogu Dragice Odak u poznatoj dalmatinskoj seriji „Ruža vjetrova“.

Iako je rođena Zagrepčanka, ova 76-godišnja glumica svoje najljepše trenutke provela je u Splitu gdje je živjela do svoje smrti.