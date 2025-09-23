Close Menu

Premijer Plenković odao počast Nikoli Piliću, legendi hrvatskog tenisa: "Ostavio je neizbrisiv trag"

Počivao u miru
Andrej Plenković

 Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je izraze sućuti u povodu smrti hrvatskog i svjetskog tenisača i trenera Nikole Pilića:

„S velikom tugom primio sam vijest o smrti gospodina Nikole Pilića, jednog od simbola hrvatskog i svjetskog tenisa.

U bogatoj igračkoj i trenerskoj karijeri osvojio je brojne naslove i ostvario niz uspjeha vrijednih divljenja i poštovanja.

Posebno ćemo pamtiti 2005. godinu, kada je kao izbornik predvodio hrvatsku reprezentaciju do povijesnog trijumfa u Bratislavi, gdje prvi put osvojila Davis Cup.

Nikola Pilić ostavio je neizbrisiv trag u povijesti svjetskog tenisa. Njegova iznimna postignuća trajno će nadahnjivati i biti uzor brojnim mladim tenisačima.

Uime Vlade i osobno upućujem izraze iskrene sućuti i poštovanja njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali.“

