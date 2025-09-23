Tuga u svijetu tenisa: Preminuo Nikola Pilić, izbornik koji je Hrvatskoj donio Davis Cup i stvarao Đokovića

Preminuo je Nikola Pilić, legenda hrvatskog i svjetskog tenisa, izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije koja je osvojila naslov prvaka 2005. godine.

Bio je poseban i zbog toga što je tri različite zemlje vodio do naslova.

Uz Hrvatsku, na teniski vrh triput je doveo Zapadnu Njemačku i jednom Srbiju.

Nikola Pilić promijenio je svjetski tenis. Udario je temelje ATP-u, Svjetskoj teniskoj organizaciji. Pokrenuo je promjene koje su dovele do profesionalizacije ovoga sporta.

Pilić je kao trener vodio brojne velike tenisače. Bio je jedan od ključnih ljudi u počecima velike karijere Novaka Đokovića.

Preminuo je u 87. godini u Rijeci, piše HRT.