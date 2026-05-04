FOTO & VIDEO Pogledajte još jednom kako je bilo na sinoćnjem koncertu na Starom placu

Na prepunom Starom placu u Split sinoć se odvila večer za pamćenje – legendarna Tereza Kesovija oprostila se od publike nakon više od šest desetljeća bogate glazbene karijere. Emocije su bile opipljive od prvih taktova pa sve do samog kraja, dok je publika uglas pjevala njezine bezvremenske hitove, odajući počast jednoj od najvećih regionalnih glazbenih ikona.

Večer su otvorile glazbenice Ana Uršula Najev i Zrinka, koje su svojim izvedbama zagrijale atmosferu i uvele publiku u posebnu glazbenu priču. Njihovi nastupi bili su dostojan uvod u dolazak zvijezde večeri, koja je na pozornicu stupila uz veliki pljesak i ovacije.

Od prvog trenutka bilo je jasno da ovo neće biti običan koncert. Tereza Kesovija nizala je pjesme koje su obilježile generacije, a publika joj je uzvraćala pjevajući svaku riječ. Atmosfera zajedništva, nostalgije i zahvalnosti dominirala je cijelim prostorom, pretvarajući koncert u istinski glazbeni spektakl ispunjen emocijama.

Brojni poznati iz javnog života također su stigli odati počast umjetnici čija je karijera ostavila neizbrisiv trag na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Večer je završila u dirljivoj atmosferi. Tereza Kesovija ispraćena je dugotrajnim pljeskom, uz poklone i priznanja koja su simbolizirala zahvalnost za sve godine glazbe, emocija i uspomena koje je podarila svojoj publici.

Bio je to oproštaj dostojan legende – večer u kojoj se slavila glazba, život i nasljeđe koje će zasigurno živjeti još dugo.