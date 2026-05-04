Emotivno druženje nakon koncerta: Tereza Kesovija okružena prijateljima i uzvanicima u HNK Split

Nakon veličanstvenog oproštajnog koncerta najveće hrvatske glazbene dive Tereze Kesovije, priređeno je i malo druženje u foajeu HNK Split. Pobrinuo se intendant Božo Župić da stvarno bude ugodno, a svi su se htjeli fotografirati s Terezom. Oko Tereze stalno je bila prvakinja drame HNK Split Nives Ivanković, pazeći da se diva dobro osjeća.

Gradonačelnik Tomislav Šuta i njegova supruga Matilda zahvaljivali su glazbenoj divi. Uzvratila je i Tereza, zahvalila gradonačelniku, ali i menadžeru Ivici Bubalu, na ideji i savršenoj organizaciji.

Grlila je Tereza modnu kreatoricu Moniku Sablić, a akadrmski slikar Josip Botteri Dini uz pekrasnu sliku, koja je Terezi uručena na Starom placu, a na kojoj su Sv. Vlaho, Sv Duje, Split, Dubrovnik, glazbene note, sve ono što simbolizira Terezin život u glazbenoj umjetnosti, darovao joj je i svoju monografiju sa posvetom.