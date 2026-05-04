Dan otvorenih vrata Glazbene škole Josipa Hatzea i upisi u osnovnu glazbenu školu

Glazbena škola Josipa Hatzea otvara vrata svim zainteresiranim učenicima i roditeljima u sklopu upisa u 1. razred osnovne glazbene škole za školsku godinu 2026./2027.

Dan otvorenih vrata održat će se u srijedu, 6. svibnja 2026. godine, od 17:00 do 19:00 sati, na adresi Ulica kralja Tomislava 6 u Splitu (u prostoru tzv. „Stare škole“).

Posjetitelji će imati priliku poslušati nastupe učenika, upoznati različite instrumente, zaviriti u učionice u kojima se odvija nastava te dobiti sve informacije o programima i upisima.

Pozivamo sve zainteresirane roditelje da dođu s djecom na Dan otvorenih vrata i zajedno osjete čari glazbenog obrazovanja.

Također, iz škole podsjećaju da su prijave za upis u 1. razred osnovne glazbene škole za školsku godinu 2026./2027. otvorene do 11. svibnja 2026. putem poveznice: https://upisi.gsjh.hr.

Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole, a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života i to nakon položenog prijemnog ispita, a prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.

Učenicima je na raspolaganju širok izbor instrumenata – od klavira, violine, viole, violončela, gitare, mandoline, harfe i kontrabasa, do flaute, fagota, oboe, klarineta, saksofona, trube, trombona, harmonike i udaraljki.

Natječaj za upis odnosi se na matičnu školu u Splitu i njezine dislocirane odjele u Kaštelima i Trogiru te na otocima Braču, Hvaru i Visu.