Poznato kada je posljednji ispraćaj nagrađivanog policajaca Dugopoljca

Njegovo Dugopolje, ali i cijeli Split, još su uvijek potreseni preranim odlaskom Željka Perišića. Široj javnosti poznatog pod nadimkom Dugopoljac, mnogi su ga smatrali jednim od najprepoznatljivijih prometnih policajaca u gradu i okolici. Kao nagrađivani policajac na motociklu, bio je figura koju su gotovo svi vozači u Splitsko-dalmatinskoj županiji prepoznavali – službenik koji je dosljedno radio po pravilima i iza sebe ostavio reputaciju čovjeka od principa.

Stradao je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak, 14. studenoga, oko 12.30 sati u Solinskoj ulici u Splitu, kada je došlo do sudara s osobnim automobilom kojim je upravljao 21-godišnji vozač.

Ispraćaj Željka Perišića održat će se u srijedu, 19. studenoga, na groblju u Dugopolju, s početkom u 14.30 sati.