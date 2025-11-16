Nagrađivani policajac stradao u Splitu, DORH otkrio kako je došlo do nesreće

U teškoj prometnoj nesreći koja se u petak, 14. studenoga, oko 12:30 sati dogodila u Solinskoj ulici u Splitu, smrtno je stradao 56-godišnji motociklist nakon sudara s osobnim automobilom kojim je upravljao 21-godišnji vozač.

Tragedija je potresla lokalnu zajednicu jer je u nesreći život izgubio poznati dugogodišnji policijski službenik Željko Perišić, javnosti poznat pod nadimkom Dugopoljac.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu objavilo je detalje provedenog očevida, a u nastavku donosimo njihovo priopćenje u cijelosti:

"Dežurni zamjenik županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu je, u suradnji sa sudskim vještakom za cestovni promet i motorna vozila te policijskim službenicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, proveo očevid na mjestu događaja prometne nesreće koja se dogodila 14. studenog 2025. oko 12:30 sati na području Splitsko-dalmatinske županije.

Prema dosad prikupljenim podacima, u prometnoj nesreći sudjelovalo je osobno vozilo marke "VW Passat " kojim je upravljao vozač (2004.) i vozač motocikla marke "Suzuki" (1969.).

Vozač osobnog vozila marke "VW Passat" tijekom vožnje poduzeo je u jednom trenutku radnju skretanja ulijevo, prilikom čega je došlo do sudara s vozačem motocikla marke "Suzuki". Od siline udara vozač motocikla marke "Suzuki" preminuo je na mjestu događaja", priopćio je DORH.