Poznati splitski motorist oprostio se od Dugopoljca: "Napisa si mi kazni Bog zna koliko..."

Splitski policajac Željko Perišić, među građanima dobro poznat pod nadimkom Dugopoljac, tragično je stradao u petak oko 14.25 sati nakon što je, vozeći motocikl, izletio s ceste na području Splita. Unatoč brzoj intervenciji, Perišiću nije bilo spasa. Vijest o njegovoj smrti potresla je Split i širu regiju, jer je bio jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih policajaca u gradu.

Perišić je tijekom svoje dugogodišnje službe ostavio dubok trag – kako među kolegama, tako i među građanima. Poznat po profesionalnosti, pravednosti i neposrednom pristupu, stekao je poštovanje i simpatije mnogih koji su ga kroz godine susretali na prometnicama i događanjima u Splitu. Njegova pogibija izazvala je val tuge, pa se brojne poruke sućuti i sjećanja šire društvenim mrežama.

Među onima koji su se oprostili od Perišića je i Duje Laštre, poznati splitski motorist, koji je objavio dirljivu poruku prisjećajući se njihovih susreta.

"Napisa si mi kazni Bog zna koliko, al' sve su bile s pokrićem, a nekad san samo dobija i odgojnu po ušima! Počivaj u miru i sućut obitelji", napisao je Laštre.