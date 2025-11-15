Split se oprašta od tragično preminulog policajca: "Perišić je bio pravi policajac, kod njega nije bilo provlačenja"

Poznati splitski policajac Željko Perišić tragično je izgubio život u petak oko 14.25 sati nakon nesreće u kojoj je s motociklom sletio s ceste na području Splita. U javnosti omiljen i prepoznatljiv pod nadimkom Dugopoljac, iza sebe je ostavio velik trag, pa se brojni građani opraštaju od njega dirljivim porukama na društvenim mrežama.

"Jučer je u Splitu poginuo policajac. Čovjek koji nije gledao ni po babi ni po stricu. Koji bi svojem rodu ako bi zaslužio dao upozorenje ili napisao kaznu", napisao je Mario na Facebooku.

"Prošao sam kroz previše prometnih nesreća da bih mirno gledao kako se netko igra sa životom. Ljudi bi trebali vidjeti posljedice, možda bi tada shvatili zašto je važno poštivati pravila. Nije važno voziti dvije minute brže, bitno je doći doma", citirao je u objavi poginulog policajca, kojem je u rujnu 2019. godine tadašnji gradonačelnik Andro Krstulović Opara dodijelio javno priznanje Medalje Grada Splita.

"Počivao u miru Božijem dobri čovječe, prijatelju dragi, iskrena sućut tvojoj obitelji, zašto život nosi dobre ljude, ostaješ nam u lipim sjećanjima. Ne mogu virovat da te više neću vidit ni čut, legenda bija i ostaješ", oprostila se Irena.

"Znali smo ga gotovo svi vozači s područja Splitsko-dalmatinske županije jer se znalo da kod njega nikada nije bilo provlačenja. Ono što ga je činilo zajeb*nim je to da je svoj posao obavljao revno i odgovorno. A svojim profesionalizmom i nepotkupljivošću može bit uzor svakom građaninu RH", stoji u jednom od komentara.

"On je stvarno bio pravi policajac, kad bi čula u patroli je Dugopoljac, onda sam znala da je na cesti zakon i pravda. Počivao u miru Božjem", kaže.

"Samo 4 kazne imam. Sve zaslužene. Sve od njega. Zaje*** je bio. Bilo ga je SVUGDJE. Počivao u miru Božjem....", napisano je u komentaru.