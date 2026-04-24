Nova dojava o bombama, prijetnje upućene splitskim školama i vrtićima

Nova poruka s prijetnjom o navodnom postavljanju bombi, ovaj put upućena svim školama i dječjim vrtićima, stigla je i na adresu Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Iz policije su kratko poručili kako su upoznati sa slučajem te da će provesti sve potrebne sigurnosne i operativne postupke.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, ovo su nove u nizu prijetnji koje posljednji tjedan haraju Hrvatskom, što je dovelo do evakuacija osnovnih i srednjih škola, kao i trgovačkih centara u Splitu, Zadru, Rijeci, Zagrebu...