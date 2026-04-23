Novi udarac za Dalića: Sve važniji adut Vatrenih zadobio ozljedu uoči SP-a

Samo pedesetak dana dijeli nas od početka Svjetskog prvenstva, a iz Sjedinjenih Američkih Država stižu vijesti koje nikako ne idu na ruku izborniku Zlatku Daliću. Dok su oči javnosti uprte u formu naših nositelja, dvojica reprezentativaca koja su trebala donijeti dodatnu energiju s klupe – ili čak iz udarne postave – našla su se na listi ozlijeđenih.

Prvo je nesretan bio Petar Musa. Hrvatski napadač apsolutni je hit MLS-a, a u sinoćnju je utakmicu ušao s nevjerojatnim učinkom: sedam golova u posljednjih pet susreta, čime je zasjeo na sam vrh ljestvice strijelaca.

No, njegova večer protiv Minnesote dobila je gorak okus. Musa je u 70. minuti morao napustiti travnjak šepajući i s bolnom grimasom na licu. Trener Dallasa Eric Qui nije zvučao pretjerano optimistično, piše Gol.hr.

"Vidio sam da šepa, moramo utvrditi o čemu se točno radi. Iza nas je puno utakmica", kratko je poručio Qui.

Međutim, Dalića će također zabrinuti ozljeda još jednog Vatrenog koji igra u MLS-u. Riječ je o Marcu Pašaliću, krilnom napadaču Orlando Cityja koji je propustio treću utakmicu zaredom, a nakon pobjede njegove momčadi protiv Charlottea (4:1), stigla je i službena potvrda.

Podsjetimo, Pašalić se u posljednjim reprezentativnim akcijama nametnuo kao ozbiljan adut. Njegova asistencija u pobjedi protiv Kolumbije i hrabra rola protiv Brazila gurnuli su ga u prvi plan Dalićevih zamisli.

Pašalićeva vrijednost pogotovo se ističe u sustavu s trojicom u zadnjoj liniji, koji je Dalić ponovno implementirao u posljednjoj reprezentacijskoj stanci.

Iako liječničke prognoze kažu da bi trebao biti spreman do početka turnira, činjenica da će propustiti ključne utakmice prije okupljanja stvara golemi upitnik iznad njegove forme uoči SP-a.