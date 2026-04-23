Kaštelanin kupio jogurte u trgovini. Imao je što vidjeti kada ih je otvorio - doti jedan

Neugodna situacija dočekala je jednog čitatelja koji se obratio redakciji portala Dalmacija Danas nakon kupnje jogurta u jednoj trgovini Konzuma u Kaštelima.

Kako navodi, jučer je u Super Konzumu kupio više čvrstih jogurta robne marke K Plus, no već pri otvaranju primijetio je ozbiljan problem.

“Nemalo sam se neugodno iznenadio kada sam vidio da su baš svi jogurti upljesnivili”, kazao je čitatelj, koji je uz svoju prijavu dostavio i fotografije proizvoda.

Posebno zabrinjava činjenica da je na ambalaži jasno naznačeno da je rok trajanja proizvoda do 4. svibnja, što znači da je, prema deklaraciji, proizvod trebao biti potpuno ispravan još danima.

Redakcija je uputila upit Konzumu kako bi se očitovali o ovom slučaju, a njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.