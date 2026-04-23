Zvuči nevjerojatno, ali dogodilo se u Splitu: Vatrogasci objavili fotografiju intervencije u bolnici, ovo morate vidjeti

Javna vatrogasna postrojba Split objavila je kako su imali zahtjevnu i neobičnu intervenciju u KBC-u Split.

Na jednoj osobi, s jednog prsta, uspješno su uklonjena čak četiri čelična prstena. Za zahvat je bilo potrebno precizno pilanje te velika doza strpljenja, uz maksimalnu pažnju kako bi se osigurala sigurnost unesrećene osobe.

Iz JVP Split navode kako ovakve intervencije zahtijevaju timski rad i dobru koordinaciju svih uključenih službi, posebno zbog osjetljivosti situacije i rizika pri uklanjanju metalnih predmeta s tijela.